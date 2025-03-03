Жити, а не чекати: Arricano новим маніфестом наголошує на важливості кожного моменту

Життя — це не очікування, а дія. Кожен день сповнений можливостей, і лише від нас залежить, чи скористаємося ми ними.

З першого дня повномасштабного вторгнення Група компаній Arricano в Україні підтримувала своїх відвідувачів, команду та партнерів — і продовжує це робити надалі. Ми віримо в силу маленьких кроків, у стійкість та наполегливість. Адже саме завдяки ним ми не просто працюємо, а творимо майбутнє.

Ми віримо в єдність — вона надає сили, коли здається, що світ навколо змінюється до невпізнаваності. Ми віримо в любов — вона надихає та дає нам крила. Ми віримо в силу моменту — адже кожен із них безцінний.

Без нашого минулого, без щоденних зусиль і сміливих рішень ми не були б тими, ким є сьогодні: сильними, незламними, сповненими рішучості.

Ось уже три роки і далі ми обираємо ЖИТИ, А НЕ ЧЕКАТИ.

Не відкладати мрії, не зупинятися в очікуванні "кращих часів", не сподіватися, що хтось змінить реальність за нас. Ми обираємо діяти — тут і зараз. Будувати своє життя, знаходити радість у найпростіших речах, усвідомлювати відповідальність за кожен день і наповнювати його сенсом.

Arricano розвиває свої торговельні комплекси як соціальні простори, де життя відбувається вже сьогодні, допомагає наповнити кожен ваш день гарними емоціями, створюючи безліч приводів для зустрічей у затишних ТРК компанії, які є чудовими місцями для комфортного відпочинку та створення приємних спогадів. Вечір у кіно, суботній сніданок із подругою на фудкорті, родинний шопінг, діловий обід, ранковий кавовий ритуал, атмосферні івенти для всієї родини, дитячі кулінарні майстер-класи і ще безліч моментів, які роблять день особливим.

Яким він буде — вирішувати вам. Торговельні комплекси Arricano завжди поруч, аби зробити його незабутнім.

"Сьогодні як ніколи важливо жити тут і зараз, не відкладаючи плани та мрії на потім, помічати красу в дрібницях, створювати моменти радості для себе та своїх близьких. Arricano підтримує цю філософію, розвиваючи простори, у яких кожен може відчути себе частиною класного ком’юніті — спільноти єдності, підтримки та натхнення", — зауважила директорка з маркетингу Групи компаній Arricano в Україні Інна Морозова.

Обираймо ЖИТИ, А НЕ ЧЕКАТИ.

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