GREEN MONTH у ТРК "Проспект": озеленення Києва, спорт і плоггінг разом із містянами

У квітні Arricano разом із партнерами та спільнотою ТРК "Проспект" вкотре об’єднав мешканців Києва задля добрих справ — озеленення, чистоти, спорту й активного дозвілля. Ініціатива, приурочена до Всесвітнього дня Землі, стала натхненним стартом місяця свідомого ставлення до природи.

5 квітня, за підтримки Деснянської РДА в м. Києві, Управління благоустрою та підприємництва, КП по утриманню зелених насаджень Деснянського району "Київзеленбуд", міський парк ДШК перетворився на простір взаємодії та натхнення: традиційно Arricano ініціювала озеленення території поруч із ТРК "Проспект" і разом із командами соціально відповідальних компаній-партнерів та провідними вишами України висадила 10 крупномірних платанів кленолистих (іспанських) та 65 кущів бузку. Підтримали екоініціативи: MULTIPLEX, Auchan Україна, Greek House, DECATHLON, ФСТ "Динамо" України, Київська міська організація ФСТ "Динамо" України, КНУ імені Тараса Шевченка, НУФВСУ.

Крім цього, учасники долучилися до плоггінг-естафети й зібрали кількадесят кілограмів сміття, аби подарувати довкіллю чистоту, а собі — відчуття важливого внеску.

Цьогоріч особливим партнером GREEN MONTH стало ФСТ "Динамо" України. Зокрема, ініціативу підтримали очільник ФСТ "Динамо" України Микола Даневич; депутат Київської міської ради, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету, заслужений майстер спорту України, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая. Разом з іншими спортсменами вони висадили іменне дерево на новій алеї, а також власним прикладом надихнули молодь на тренування та пробудили прагнення до руху, сили й особистих спортивних тріумфів.

На захід завітали зіркові гості — видатні спортсмени та успішні динамівці Ігор Радівілов, Ігор Гончаренко, Тетяна Устюжаніна та легендарний спортивний журналіст Валентин Щербачов.

"Вже понад 100 років Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України разом зі спортсменами, тренерами, правоохоронцями, спеціальними службами та активними українцями створює спортивну історію України. Ми успішно розвиваємо український спорт та активно залучаємо українців до здорового способу життя й занять масовим спортом. 5 квітня команда ФСТ "Динамо" України долучилась до екоініціатив Arricano. Така синергія співпраці спортивної організації та бізнесу ще раз демонструє роль спорту як сили, що об’єднує та сприяє позитивним змінам у суспільстві", — наголосив очільник ФСТ "Динамо" України Микола Даневич.



На другому поверсі ТРК розташувалися спортивні локації проєкту "Активні парки — шлях до перемоги": флорбол, voli (сучасна альтернатива бадмінтону), настільний теніс, диск-гольф, панна-футбол, корнхол і фітнес-майданчик, організовані ДУ "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”" за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Особливої енергії додали показові виступи спортсменів Київської міської організації ФСТ "Динамо" України з фехтування, черлідингу, боротьби самбо та комбат самозахисту ІСО, а також спортивна вікторина від бронзової призерки Олімпійських ігор, заслуженого майстра спорту України Тетяни Устюжаніної з брендованими подарунками від ФСТ "Динамо" України.

До ініціативи долучилися також студенти та викладачі провідних вишів України: КНУ імені Тараса Шевченка (зокрема Географічного факультету), а також Національного університету фізичного виховання і спорту України. Команди на чолі із завідувачкою кафедри фізичної географії та геоекології Людмилою Білоус (КНУ імені Тараса Шевченка) та завідувачкою кафедри менеджменту і економіки спорту Тетяною Харчук (НУФВСУ) взяли активну участь у плоггінг-естафеті, висаджуванні дерев і спортивних активностях. Крім цього, викладачі НУФВСУ Дмитро Хуртик та Зоя Смірнова провели унікальну естафету з елементами біатлону всередині ТРК "Проспект", а студенти заохочували аудиторію до участі в руханці, майстер-класі з аеробіки, тренінгу з пластики та стретчінгу.

Мережа фітнес-клубів Sport Life організувала танцювальне тренування Zumba, а також "Веселі старти" для наймолодших.

Учасники події мали нагоду взяти участь у розіграші подарунків, сфотографуватися та поспілкуватися з професіоналами спорту, зробити перший крок у свою спортивну кар’єру.

"Щороку ми розширюємо спектр активностей у межах “зеленого місяця”, зберігаючи головну мету — дбати про природу і рідне місто, гуртувати громаду та мотивувати містян долучатися до змін. Завдяки підтримці партнерів, студентів і викладачів вишів, спортсменів і просто небайдужих людей, ТРК "Проспект" реалізує важливі екоініціативи та мотивує зберігати і покращувати довкілля", — зазначає директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

GREEN MONTH триває: 27 квітня девелопер організовує "День довкілля" у ТРК "Проспект" та "Екодень" у ТРЦ "РайON", ТРК CITY MALL і ТРК "Сонячна Галерея".

Партнери: Деснянська РДА в м. Києві, Міністерство молоді та спорту України, "Активні парки", Державна установа "Спорт для всіх", ФСТ "Динамо" України, Київська міська організація ФСТ "Динамо" України, MULTIPLEX, Auchan Україна, Greek House, Sport Life, DECATHLON, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, НУФВСУ, КО "Київзеленбуд".

Більше про ініціативи Arricano на офіційному сайті та на сторінці девелопера у Facebook.