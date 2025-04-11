Громада, ветерани, бізнес: у Макарові починають будувати унікальний Амфітеатр відновлення

У Макарові стартувало будівництво нового публічного простору — «Амфітеатру відновлення», створеного в межах соціального проєкту «Наше місце» за ініціативи групи будівельних компаній RDS.

Це не просто архітектурний об’єкт. Це — відповідь на запит громади, яка потребує простору для взаємодії, культурних подій, психологічної підтримки та нових сенсів у повоєнному повсякденні.

Ідея амфітеатру виникла у співпраці з громадою Макарова — через серію відкритих воркшопів, толок, публічних інтервенцій та інтерв’ю, що тривали понад рік. У процесі було залучено понад 500 жителів — дітей, підлітків, ветеранів, представників місцевих ініціатив, освітян, людей похилого віку. Обговорення відбувалися у форматах як групових зустрічей, так і персональних розмов — щоб врахувати максимально різні думки та запити.

Це не проєкт «згори», а відповідь на реальні потреби громади, сформульована самими мешканцями.

Функціональний простір, інтегрований у природу

Амфітеатр розташовується на схилі берега річки Здвиж у зоні, улюбленій для прогулянок і відпочинку.

Проєкт передбачає:

відкриту круглу сцену на дерев’яній платформі, розраховану на 80 глядачів,

просторий пірс-платформу для відпочинку, доступу до води, а також паркування човнів і каяків,

зручний пандус і пологі сходи з поручнями — для безбар’єрного доступу,

місця для людей на кріслах колісних,

місця для людей на кріслах колісних, природне дерев’яне покриття на палях, що не порушує рельєфу та кореневої системи,

інтеграцію в природний ландшафт без шкоди для зеленої зони,

вечірнє освітлення з вбудованими рішеннями без надлишкового втручання.



Конструкція повністю вписана в рельєф і повторює його лінії. Форма платформи натхненна природними образами — так званими «макарівськими ліліями», які стали символом місцевої набережної.

Простір залишатиметься відкритим протягом усього дня: вдень — для прогулянок, неформального спілкування, увечері — для подій, кінопоказів, концертів та громадських ініціатив.

Соціальний, економічний і туристичний потенціал

Проєкт реалізується без залучення бюджетних коштів — його фінансує та будує група будівельних компаній RDS, одна з лідерів інфраструктурної галузі в Україні.

У реалізації задіяні місцеві підрядники та виробники, що також підтримує економіку регіону.

Після відкриття амфітеатр має потенціал стати не лише простором сили для громади, а й точкою тяжіння для мешканців навколишніх громад і Києва. Очікується, що він стане новою локацією для подій, міжгромадських зустрічей на набережній.

«Амфітеатр відновлення» — це не просто архітектурний об’єкт, а символ згуртованості громади, підтримки ветеранів і відповідального бізнесу. Проєкт є частиною плану реабілітації населення, що постраждало внаслідок війни, створюючи умови для психологічного відновлення та соціальної адаптації. Завдяки партисипативному підходу мешканці самі формували бачення простору, щоб він відповідав їхнім реальним потребам. Це не проєкт «згори», а спільна ініціатива громади», – підкреслив Анатолій Карбовський, заступник голови Макарівської селищної ради.

За його словами, це той яскравий приклад, коли «бізнес, громада і влада працюють разом, щоб створити простір сили та нових можливостей для всіх. Тож «Амфітеатр відновлення» стане місцем культурного розвитку та взаємопідтримки».

«Цей проєкт — більше, ніж про будівництво. Це простір, що допомагатиме людям спілкуватися, творити нові ідеї, реалізовувати їх і планувати знову. Ми віримо, що архітектура та соціальне середовище можуть працювати разом, створюючи фундамент для відновлення. Для нас, як компанії, важливо не лише відбудовувати інфраструктуру, а й бути причетними до відновлення спільнот. Через проєкт “Наше місце” ми хочемо показати як бізнес стає частиною позитивних змін у суспільстві», — Аліна Оніка, директорка з комунікацій групи компаній RDS.

Проєкт реалізується у партнерстві з організаціями, які об’єднали експертизу у галузі архітектури, урбаністики, роботи з громадами та комунікацій. Так, Макарівська селищна рада підтримала ініціативу на місцевому рівні, а Спілка ветеранів Макарівщини стала ключовим партнером у формуванні запиту на простір. Серед партнерів також — Харківська школа архітектури, яка долучилася до роботи з молоддю та організації воркшопів із залучення громади, Публічна платформа, що фасилітувала обговорення, проводила дослідження та допомагала формувати змістовне наповнення проєкту. Також до реалізації проєкту долучилася міжнародна спільнота Placemaking Europe, яка консультувала команду щодо впровадження європейських підходів до створення публічних просторів.

Головним підрядником будівництва виступає компанія PILLAR, яка реалізує основну частину робіт на обʼєкті. До процесу також залучено кілька локальних підрядників, що виконують окремі етапи будівництва та постачання.

Архітектурну концепцію розробила студія Space Odyssey Architects.