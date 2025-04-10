Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2025 об’єднав ритейл, FMCG та HoReCa

27-28 березня 2025 року Київ знову став центром українського ритейлу та FMCG-сектору — тут відбулася щорічна виставка і конференція Food&NonFood Master & Big Trade-Marketing Show-2025, організована В2В медіа-групою TradeMasterGroup. Подія зібрала понад 2000 учасників: власників, топ-менеджерів, керівників з маркетингу, продажів, логістики та закупівель.

Партнери виставки

Генеральний Партнер – STRATEG

Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер

Офіційний Партнер – Левітрейд

ЕКОпартнер - ГК Екосфера

Головний партнер з міжнародної доставки вантажів - FTP - Freight Transport Partner

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер з маркетингу повного циклу Promodo

Партнер з лояльності - Art Nation Loyalty

Партнер конференції – АВІК-2000

Партнер з мерчандайзингу - МЕРЧ СЕРВІС

Партнер конференції – ТМ HARVES

ПАРТНЕР з AI-driven IT-екосистеми - SMART business

Технологічний Партнер - Listex

Партнер кава-брейку – Discaf

Партнер з автоматизації обліку в рітейл бізнесі — CHM Software

Чайний Партнер - Sherlock

Партнер з дистрибуції побутової хімії та товарів для дому - GLOBAL TRADE UA

Трансформаційний Партнер – EALC

За підтримки - INTEX Україна

ПАРТНЕР з ліцензування брендів - Nerd agency (FILM.UA Group)

Партнер з краси та здоров’я - Mavi cosmetic

Партнер смачної випічки - BFI

СРМ партнет – Keepincrm

Ваш надійний партнер у виробництві пакувальних матеріалів під ВТМ - ISTOK

Водний Партнер - Моршинська - природне відновлення та підтримка гідробалансу щодня

Технологічний Партнер - OBI Group

У рамках заходу було представлено понад 25 виступів від провідних спікерів: Мицик Сергій (КФ «Десна»), Забарило Марина (YouGov Ukraine), Бігун Надія (Міністерство економіки України), Мул Анастасія («Стратег Україна»), Ахрамович Едуард (Art Nation), Сауц В’ячеслав («Подорожник»), Макова Анастасія («Біосфера»), Ковальська Катерина («Наша сила»), Підгрушний Валентин (ТМ HARVEST), Грбачевська Марія (ТМ HARVEST), Коровіна Тетяна («Молокія»), Пащенко Тетяна (ТОВ «Трипільське сонце»), Степанов Артем (Smart Business), Белінський Руслан (ПрАТ «МХП»), Ільченко Вікторія (Всеукраїнська Спілка Автоматизаторів Бізнесу), Стрєльнікова Ліна (ТОВ «МЕРЧ СЕРВІС»), Дроботун Анастасія (ТОВ «МЕРЧ СЕРВІС»), Луганська Анна (VARUS), Рубан Тетяна (Nerd agency), Гаркавенко Вікторія (Eva Beauty), Калюжна Катерина (Kantar Україна), Коваленко Ірина (ТОВ «Бейкері Фуд Інвестмент»), Герасько Юлія (Promodo), Скотаренко Ігор («Аврора»), Барабаш Марина (ТОВ «СОФТ СЕРВІС»), Орел Юлія (ТОВ «СОФТ СЕРВІС»), Третяк Владислав (ТМ HARVEST), Литвиненко Лілія («Аврора»), Шпакович Юлія («Аврора»), Рачок Сергій (Kantar Україна), Змієвська Ірина (VARUS), Головко Віра (Eva Beauty), Остапенко Яна (Promodo), Дуров Віталій («Маві Косметік Індустріал»), Олійник Юрій (LeviTrade), Коблицький Дмитро («People Club» / TA-DA!), Корольов Андрій («АВІК-2000»), Ярошовець Анастасія (ТОВ «Ніжинський консервний завод»), Олександров Віталій (ГК «Екосфера»), Ковалевська Алла (Auchan Україна)

Закінчилась зустріч 27 березня переходом до нагородження переможці щорічної Національної Премії «Made-in-Ukraine-2025: Кращий партнер року серед виробників»,

«Retail-in-Ukraine-2025: Найкращий партнер року серед роздрібних мереж» так Big Trade-Marketing Award-2025

ПАРТНЕР ЦЕРЕМОНІЇ НАГОРОДЖЕННЯ - Вина та коньяки KOBLEVO

Переможці Retail-in-Ukraine-2025

Динаміка продажів- Аврора Мультимаркет

Стабільність взаєморозрахунків - Auchan Україна

Маркетингова підтримка – ТОВ «Руш» Лінія магазинів EVA

Професіоналізм команди мережі - ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

Якість логістики - ТОВ «АТБ-маркет»

Переможці Big Trade-Marketing Award-2025

Мережа аптек АНЦ - Найефективніша TRADE-маркетингова кампанія

Мережа аптек АНЦ - Найкраща маркетингова команда

Глобал Трейд ЮА - Найкраща TRADE-маркетингова кампанія запуску нового продукту

Мережа супермаркетів TA-DA! - Найефективніша TRADE-маркетингова кампанія з використання штучного інтелекту

Ascania FMCG. ТМ Wilkinson Sword - Наймасштабніша TRADE-маркетингова кампанія

ТОВ "ОМЕГА", мережа супермаркетів VARUS - Найкраща гра у мобільному додатку

NOVUS - Наймасштабніший соціальний проєкт у сфері ритейлу

NOVUS - Найефективніша маркетингова стратегія омніканальної комунікації

Переможці Made-in-Ukraine-2025

Приватне підприємство "ЮНІКС" - Партнер року у роздрібній торгівлі.

Салтівський м'ясокомбінат - Бренд року

Villa Milk - Найкращий локальний виробник.

ГК "ЕКОСФЕРА" - Еко-виробник року

ТОВ "ІСТОК ПАК"- Кращий продукт у своїй категорії.

ULTIMA НАША СИЛА - Найкращий дебют року

Компанія "Стратег" - Продукт із національним характером



Дискусійна панель: АКТУАЛЬНІ ПОТРЕБИ В КАТЕГОРІЯХ ТОВАРІВ ТА СПІВПРАЦЯ

З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ В 2025 РОЦІ пройшла 28 березня.

Андрій Мокряков, аналітик компанії Pro-Consulting, виступив із аналітичною доповіддю «Харчова галузь України: нові виклики та можливості для FMCG».

Спікер розпочав свій виступ з аналізу макроекономічних змін, які впливають на виробництво, експорт та імпорт, а також на цінову політику. Зокрема, було зазначено, що виробництво зросло на 32%, а експорт – на 26,1%, що свідчить про позитивні тенденції в галузі, незважаючи на зменшення населення на 2,5% та зростання цін на 14,2%.

Андрій розглянув зміни в поведінці споживачів, які стали важливими для адаптації бізнесу до нових умов. Він зазначив, що 58% споживачів «заїдають стрес», а 62% звертають увагу на походження та поведінку бренду. Цікаво, що 85% споживачів не готові доплачувати за упаковку, що вказує на важливість цінової доступності. Також спостерігається зростання онлайн-замовлень до 15% та попиту на готові продукти на 15%, що свідчить про зміну споживчих звичок.

Андрій Мокряков підкреслив важливість адаптації бізнесу до нових умов, зокрема через акції та знижки, а також зростання ролі спеціалізованого ритейлу. Він вказав на демографічну кризу та зміну критеріїв лояльності до брендів, що вимагає від компаній нових стратегій для збереження бізнесу.

Учасники дискусії:

Максим Пятаков, Директор Департаменту непаливних продажів ПАТ «Укрнафта».

Валерій Нечитайло, Начальник відділу групи товарів «Гастрономія» NOVUS.

Дмитро Танько, Директор з роздрібної торгівлі мережі «Епіцентр К».

Вікторія Шило, Комерційний Директор ТОВ «АРІТЕЙЛ», мережа магазинів «КОЛО».

Михайло Притула, Комерційний директор мережі «Thrash!Траш!».

Ірина Соколовська, Директор дирекції з операційного управління громадським харчуванням компанія WOG

28 березня учасники конференції продовжили роботу за столами перемовин «Мережа-постачальник». Це унікальний формат бізнес-зустрічей, під час яких провідні й нові постачальники українського ринку знайомляться й укладають домовленості про майбутні поставки. Цього разу «Столи перемовин» зібрали представників 50 торгових мереж і понад 200 постачальників.

Детальний звіт за посиланням

Уперше в рамках головної виставки пройшла конференції HoReCaMaster Hub 2025 — платформа для власників ресторанів, готелів, кафе та дистриб’юторів, яка стала ключовим майданчиком для обговорення інновацій, автоматизації, маркетингу та безпеки у сфері HoReCa.

Партнери заходу

Партнер з масштабування бізнесів MOST Franchising

Партнер по витратним матеріалам та устаткуванню для HoRtCa - ТОВ «БРАМА-Р»

Постачальник професійного кухонного обладнання для HoReCa і ритейлу - Новий проект

Партнер з IT-рішень- SERVIO

Інноваційний партнер - EDIN

Партнер Конференції – Ярофрут

Сонячні електростанції та установки зберігання енергії - ECOTECH UKRAINE

Особливою родзинкою HoReCaMaster Hub 2025 став виступ одного з найвідоміших кулінарних експертів України — Євгена Клопотенка, шеф-кухаря, гастроактивіста та дослідника української кухні. Його участь викликала неабиякий інтерес серед відвідувачів, адже формат виступу був незвичним і надзвичайно живим — у формі глибокого інтерв’ю з модераторкою події. У діалозі піднімалися теми національної гастрономії, культурної спадщини, майбутнього української кухні в HoReCa-сегменті та важливості осмисленого підходу до формування ресторанного меню. Виступ Клопотенка надихнув аудиторію переосмислити роль традиційної кухні у сучасному ресторанному бізнесі та став справжнім акцентом першого дня заходу.

Спікери конференції: Шевелюк Михайло (Українська Школа Гостинності), Пашкевич Володимир (ТОВ «БРАМА-Р»), Діль Анна (Кулінарна майстерня), Сидоренко Віталій (ЯРОФРУТ), Комаров Євген (ЮK «GLOBAL LAW»), Каткова Анна (True Burger Bar і Hendrick's Bar), Гречко Ігор (SERVIO SOFT), Самарська Анна (Pizza Day), Гладій Уляна (Ресторанний бізнес), Головіна Людмила (Системні стандарти безпеки харчових продуктів), Бенівська Катерина (MOST Franchising), Пухальська Аліна (Винна карта), Ільєнко Тетяна (TradeMasterGroup).

Детальний звіт за посилання.

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Ми завжди раді бачити вас на наших наступних конференціях!