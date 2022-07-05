VODA UA випустить лімітовану партію води для реалізації переважно у сегменті HoReCa

ТОВ "АТ Маркет" (Київ), що займається розливом високогірної карпатської води під ТМ Voda UA, випустить для внутрішнього ринку лімітовану партію води з трьома видами етикеток, присвячених подіям війни з РФ.

"Лімітовані" партії води у скляній та пластиковій тарі будуть призначені переважно для продажу в сегменті HoReCa (готелі, ресторани, кафе), повідомив власник та засновник компанії Дмитро Нікіфоров агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"У нас там є кілька кейсів. Перший кейс – за мотивами сюжету з російським кораблем. Ми випускаємо "пластик" та "скло". Скло йде в сегмент HoReCa, і в нас вже є попереднє замовлення від тих ресторанів, які з нами в принципі не працюють, але вони готові взяти якусь кількість пляшок із цієї партії. Сумарна кількість пляшок з "кораблем" - у "пластику" 40 тис., а "у склі" - 5 тис. Можна сказати, це навіть не лімітована, а колекційна партія", - розповів Нікіфоров.

Він також уточнив, що одразу після випуску партії Voda UA з "кораблем" або паралельно з ним буде зроблено партію води з етикеткою у жовто-блакитних кольорах, розроблену в колаборації з українською художницею Сонею Морозюк та присвячену майбутній перемозі України у війні з російськими загарбниками. Глава компанії уточнив, що на цій етикетці буде зображено київський мурал на стіні одного зі столичних будинків, роботу над яким Морозюк наразі завершує.

Також заплановано випуск партії Voda UA з етикеткою, на якій буде зображено керамічну фігурку-майоліку у вигляді півня, що вціліла в одній із квартир у Бородянці Київської області після артобстрілів російськими військами.

"Ми підійшли творчо: вода без газу - з етикеткою "Доброго ранку, ми з України", а газована вода - "Доброго вечора, ми з України", - розповів Нікіфоров.

За його даними, після продажу води цієї лімітованої партії Voda UA припускає ймовірність виробництва своєї продукції з іншими етикетками, присвяченими подіям війни з РФ.

Voda UA - група компаній, що займаються видобуванням карпатських високогірних вод під торговими марками Voda UA, "Горянка", "Карпатська джерельна високогірна".