Економіка

14:45 06.07.2022

Voda UA планує розливати воду в еко-упаковку TetraPack через перебої зі скляною тарою

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Voda UA планує розливати воду в еко-упаковку TetraPack через перебої зі скляною тарою

Доступ виробників мінеральної та високогірної води до скляних пляшок для розливу води значно ускладнився через дефіцит склотари у всій Європі, він був спричинений повномасштабним вторгненням РФ в Україну і скороченням її виробництва в обох країнах.

У цій ситуації ТОВ "АТ Маркет" (Київ), що займається розливом високогірної карпатської води під ТМ Voda UA, планує наступного місяця розпочати випуск води в упаковці TetraPack, повідомив власник та засновник компанії Дмитро Нікіфоров агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Зараз усі заводи стоять, тому багато наших і деяких європейських виробників припинили випуск води в "склі", і обмежуються лише пластиком. Ми, зі свого боку, розуміємо, що у всіх наших виробників пляшка закінчиться в найближчому майбутньому, а на початку серпня запропонуємо ринку альтернативу скла - еко-упаковку TetraPack об'ємом 0,33 л", - розповів Нікіфоров.

Він нагадав, що ситуація з доступністю скляної тари для виробників мінеральних та високогірних вод залишається складною у всій Європі, тому що значна частина пляшок вироблялася в Україні та Росії.

Раніше Нікіфоров розповів в інтерв'ю агентству, що "АТ Маркет" може виробляти скляну тару для розливу води під ТМ Voda UA лише на заводі компанії "Ветропак" у Гостомелі (Київській обл.), оскільки на заводі, що перебував деякий час у російській окупації, залишилися необхідні прес-форми. У травні глава компанії зазначив, що вироблена ще до війни на замовлення "АТ Маркет" партія пляшок не постраждала, і її можна буде забрати протягом місяця.

"У Гостомелі завод, на жаль, запускатися не буде. Вцілілі пляшки ми викупили, і на цьому наразі все", - констатував Нікіфоров.

Натомість він наголосив, що завод "АТ Маркет" з розливу води, розташований в Івано-Франківській області, працює у дві зміни.

Voda UA - група компаній, що займаються видобуванням карпатських високогірних вод під торговими марками Voda UA, "Горянка", "Карпатська джерельна високогірна".

Теги: #нікіфоров #voda_ua #питна_вода #tetrapack #мінеральна_вода

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