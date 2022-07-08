Держпродспоживслужба співпрацюватиме з ВООЗ у сфері забезпечення населення питною водою

Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала співпрацю із Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у питаннях забезпечення населення України якісною та безпечною питною водою, а також управління ризиками у сфері водних і санітарних ресурсів.

На сайті Держпродспоживслужби у п'ятницю повідомляється, що під час проведеної зустрічі 8 липня також розглядалися питання ризику поширення інфекційних захворювань в Україні через пошкодження значної кількості цивільної інфраструктури внаслідок воєнних дій, зокрема систем електро- та водопостачання.

За даними відомства, наразі існує потреба у покращенні координації між ВООЗ, МОЗ, Українським центром громадського здоров'я (ЦГЗ), обласними центрами контролю та профілактики хвороб, Держпродспоживслужбою, ЮНІСЕФ та іншими партнерами органів місцевого самоврядування для оптимального захисту здоров'я населення України.

Під час зустрічі було розроблено стратегію загальних коротко- та середньострокових підходів і пріоритетів управління ризиками у сфері водних і санітарних ресурсів.