Події

11:38 15.07.2023

Питна вода в Запорізькій області подається у штатному режимі, її якість відповідає нормам - ОВА

1 хв читати
Питна вода в Запорізькій області подається у штатному режимі, її якість відповідає нормам - ОВА

Питна вода в Запорізькій області подається у штатному режимі, без перебоїв, її якість відповідає нормам, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Про наслідки підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону. Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв. Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають", - написав він у соцмережах у суботу.

Очільник ОВА інформував також про інші показники, пов'язані з наслідками підриву дамби - "рівень води в нижньому б'єфі становить 11,95 м, що нижче за норму на 2,55 м. У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах допустимої норми. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено".

"Ситуація під контролем", - запевнив Малашко. 

Теги: #показники #запорізька_область #питна_вода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 08.07.2023
Росіяни 62 рази обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, поранено 2 людини - голова ОВА

Росіяни 62 рази обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, поранено 2 людини - голова ОВА

04:47 07.07.2023
У Мелітополі не залишилося жодного будинку, в якому не жили б окупанти

У Мелітополі не залишилося жодного будинку, в якому не жили б окупанти

09:45 03.07.2023
Уночі ворог тричі завдав ракетного удару по Кушугумській громаді, є руйнування - Запорізька ОВА

Уночі ворог тричі завдав ракетного удару по Кушугумській громаді, є руйнування - Запорізька ОВА

12:11 30.06.2023
У ЗСУ підтвердили успішний удар по штабу окупантів в окупованому Бердянську

У ЗСУ підтвердили успішний удар по штабу окупантів в окупованому Бердянську

14:57 19.06.2023
Залужний оприлюднив відео роботи українських сил зі звільнення П'ятихаток

Залужний оприлюднив відео роботи українських сил зі звільнення П'ятихаток

11:51 18.06.2023
Унаслідок обстрілу РФ Запорізької області госпіталізовано 56-річного чоловіка, пошкоджено 5 будинків - ОВА

Унаслідок обстрілу РФ Запорізької області госпіталізовано 56-річного чоловіка, пошкоджено 5 будинків - ОВА

13:09 15.06.2023
Забрудненість моря на пляжах Одеси знижується, виявлено ротавірус і сальмонелу, питна вода в нормі - мерія

Забрудненість моря на пляжах Одеси знижується, виявлено ротавірус і сальмонелу, питна вода в нормі - мерія

09:21 14.06.2023
У напрямку Токмака Запорізької області зафіксовано рух російських автоколон із награбованою побутовою технікою - Генштаб ЗСУ

У напрямку Токмака Запорізької області зафіксовано рух російських автоколон із награбованою побутовою технікою - Генштаб ЗСУ

16:46 12.06.2023
Російські окупанти обстріляли Оріхів, одна людина загинула, ще одна поранена - голова Запорізької ОВА

Російські окупанти обстріляли Оріхів, одна людина загинула, ще одна поранена - голова Запорізької ОВА

07:40 11.06.2023
Десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки води працюють у Дніпропетровській області

Десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки води працюють у Дніпропетровській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Організовано безкоштовну евакуацію із Сумської області - Мінреінтеграції

В Україну з неоголошеним візитом приїхав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль - ЗМІ

ЗС України за добу знищили 590 окупантів

Суд заарештував генсека УАФ Запісоцького на 60 діб

Намісника Києво-Печерської Лаври Павла взяли під варту з альтернативою застави більш ніж у 33 млн грн

ОСТАННЄ

Погода в неділю буде сонячною, у західних, південних та Вінницькій областях вдень до +33°

Окупанти обстріляли Колодязне на Харківщині, загинув мирний житель

"Укренерго" провело унікальний ремонт, що забезпечив безперебійне живлення мільйонів споживачів

Сили оборони знищили російську ЗРС С-400, з якої було випущено ракету по кафе в Краматорську

Організовано безкоштовну евакуацію із Сумської області - Мінреінтеграції

Російські війська за минулу добу 16 разів обстріляли Херсон, постраждалих немає

Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій

Генпрокурор України і президент Південної Кореї відвідали Бучу

На Сумщині прикордонники вилучили 1,5 тонни сурогатного етилового спирту

У ДТП у Львівській області загинув школяр, ще двоє людей травмовані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА