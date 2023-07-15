Питна вода в Запорізькій області подається у штатному режимі, її якість відповідає нормам - ОВА

Питна вода в Запорізькій області подається у штатному режимі, без перебоїв, її якість відповідає нормам, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"Про наслідки підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону. Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв. Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають", - написав він у соцмережах у суботу.

Очільник ОВА інформував також про інші показники, пов'язані з наслідками підриву дамби - "рівень води в нижньому б'єфі становить 11,95 м, що нижче за норму на 2,55 м. У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах допустимої норми. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено".

"Ситуація під контролем", - запевнив Малашко.