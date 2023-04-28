Інвестиції

16:25 28.04.2023

Група компаній VODA UA інвестувала $600 тис. у виробництво kombucha uno

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Група компаній VODA UA інвестувала $600 тис. у виробництво kombucha uno

ТОВ "АТ Маркет" (Київ), що займається розливом високогірної карпатської води під ТМ Voda UA, інвестувало $600 тис. у розширення лінійки продукції та налагодило випуск напою із чайного гриба – комбучі.

"Побудували завод в Ірпені до війни. Інвестували близько $600 тис. Під час окупації Ірпеня завод постраждав, але його швидко відновили", - повідомив власник та засновник компанії Дмитро Нікіфоров агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, під час ухвалення рішення про інвестиції компанія керувалася відсутністю на українському ринку справжньої комбучі. "Є якісь сурогати та лимонади на основі чаю", - стверджує Нікіфоров.

Він зазначив, що компанія вирішила налагодити випуск "правильного продукту", тож процесом керує "супертехнолог" і все зроблено технологічно дуже правильно.

За його інформацією, завод може виготовляти 2 тонни комбучі на добу, яку реалізують у скляних пляшках 0,33 під ТМ Kombucha uno. Планується задіяти 800-850 точок HORECA, а також 5-6 торгових мереж. У травні 2023 року виробник планує налагодити випуск смакової комбучі із 5-6 різними смаками.

Нікіфоров зазначив, що розраховує на зростання популярності комбучі в Україні услід за всім світом як "здорової альтернативи різним квасам і лимонадам".

В Україні з 2019 року ринок цього напою щороку подвоюється. У воєнному 2022 році ємність ринку оцінювалася в 120 млн пляшок. 2023 року очікується приріст споживання на 150%, розраховують на підприємстві.

Voda UA випускає також води під ТМ "Горянка" та "Карпатська джерельна високогірна".

За даними opendatabot, виторг "АТ Маркет" у 2022 році скоротився на 5,9% - до 26,78 млн грн, а чистий прибуток зріс на 31% - до 0,58 млн грн.

Теги: #voda_ua

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