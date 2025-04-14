Фініш для бігунів — старт для відновлення: IDS Ukraine передає 1 млн грн на потреби центру реабілітації воїнів Next Step

Мільйон гривень на відновлення воїнів, які пройшли крізь війну, — саме стільки IDS Ukraine передає реабілітаційному центру Next Step. Компанія перерахувала по 100 гривень за кожного із 6 392 дорослих учасників, хто дістався фінішу на Київському півмарафоні Незламності 2025, і додатково збільшила цю суму до 1 млн грн, щоб допомогти захисникам повертатися до повноцінного життя.

У забігу взяли участь близько 7 600 охочих, з яких майже 6 400 дістались фінішу — саме їхній результат став джерелом підтримки для Next Step: як водний партнер заходу "Моршинська" оголосила, що за кожного, хто перетне фінішну пряму, компанія нараховує 100 гривень на відновлення поранених захисників.

Суму, зібрану завдяки витривалим і вмотивованим учасникам півмарафону, IDS Ukraine збільшила своїм додатковим внеском, аби надати ще більше підтримки на реабілітацію військових.

"Ми вирішили створити для учасників півмарафону додаткову мотивацію: прямуючи до фінішу, кожен із них не лише наближав власну спортивну перемогу, але й робив внесок у відновлення наших воїнів, — прокоментував гуманітарну ініціативу Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine. — "Моршинська" завжди на стороні відновлення — фізичного, емоційного, національного. Ми продемонстрували, що спорт, вода і підтримка — це речі, які здатні змінювати життя, коли вони об’єднуються заради великої мети".

Ініціатива стала продовженням багаторічної співпраці IDS Ukraine з реабілітаційним центром Next Step, який із 2018 року допомагає військовим відновлюватись і повертатись до активного життя після поранень. Підтримка від найбільшого виробника води України допомагає центру із закупівлею сучасного обладнання для фізичної реабілітації та підтримки програм протезування.

Цьогоріч IDS Ukraine реалізовує пакет ініціатив на підтримку реабілітаційного центру Next Step. Зокрема, енергетичний напій "Воля" від "Моршинської" спрямовує 1 гривню з кожної проданої банки зі смаком "Оригінальний" на допомогу військовим, котрі проходять реабілітацію або потребують протезування.

IDS Ukraine є одним із найбільших українських корпоративних донорів благодійної допомоги та гуманітарної підтримки, надаючи їх військовим, рятувальникам, медикам, волонтерам і цивільним, які долають виклики війни. Загальні масштаби допомоги компанії з початку повномасштабного вторгнення становлять понад 500 млн грн.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 500 млн грн.