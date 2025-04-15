Інтерфакс-Україна
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09:43 15.04.2025

СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук — серед 20 кращих керівників компаній України за версією "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

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СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук — серед 20 кращих керівників компаній України за версією "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine, увійшов до двадцятки найкращих керівників України за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших". Він посів 19 місце в загальному списку із півсотні переможців і став єдиним представником галузі виробництва напоїв.

За оцінкою укладачів рейтингу, очолюючи компанію понад 20 років, Ткачук провів її шляхом трансформацій і зростання до статусу найбільшого національного виробника та лідера ринку бутильованих вод в Україні.

Як зазначає видання, 2025 рік став знаковим для IDS Ukraine: 30-річчя флагманського бренда "Моршинська", визнання лідерства Марка Ткачука в управлінській сфері та рекордні результати компанії за підсумками 2024 року — все це підтверджує стабільну динаміку та стійкість бізнесу.

"У 2024 році попри всі виклики ми повернули обсяги продажів до довоєнного рівня, сплатили рекордні податки, перетнувши межу 1 млрд грн, збільшили інвестиційні проєкти, а наша команда зросла на 9%. Ми розширили програму капітальних інвестицій до 196 млн грн — більш як на 48% порівняно з 2023 роком. Розвиток попри всі обставини можливий лише тоді, коли в компанії є довіра, стратегія та команда, яка мислить не кризами, а перспективами", — прокоментував Марко Ткачук в інтерв’ю для видання "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

IDS Ukraine об’єднує провідні українські бренди — "Моршинська", "Миргородська", "Аляска", а також єдиного національного оператора з доставки води – "IDS Aqua Service", що має покриття у понад 1600 населених пунктах. У 2024-му компанія досягла найвищих фінансових результатів за останні роки — виторг більш як 6,8 млрд грн і 1,15 млрд грн сплачених податків.

"Ми підійшли до нового етапу свого зростання та продовжимо масштабуватися в нових категоріях. Інвестуємо в майбутнє, бо розуміємо, що саме зараз потрібно діяти сміливо", — розповів Ткачук.

Флагманським брендом компанії залишається "Моршинська", яка у 2025 році відзначає 30 років. За цей час бренд еволюціонував із локального гравця до абсолютного лідера галузі з часткою понад 30%. Для посилення позиції у галузі напоїв IDS Ukraine у 2023–2024 роках вивела на ринок низку новинок: енергетичний напій "Воля", "Моршинську" зі смаками та соковмісний напій "Лимонада" на основі мінеральної води. Нові продукти вже забезпечують близько 10% продажів компанії.

Останні три роки IDS Ukraine фокусується не лише на бізнес-результатах, а й на соціальній місії: з початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала понад 500 млн грн на гуманітарні ініціативи — від забезпечення питною водою та підтримки військових до допомоги мобілізованим співробітникам і реабілітаційним центрам. Один із флагманських проєктів — ініціатива "Воля рухатися вперед" у партнерстві з реабілітаційним центром Next Step, у межах якої частину коштів від продажу енергетика "Воля" спрямовують на допомогу пораненим воїнам.

"Чим ефективніше працює наш бізнес, тим більше ми можемо допомагати. У цьому сенсі прибутковість і соціальна місія — не протилежності, а два боки однієї медалі. І кожен із українців, беручи з полиці нашу продукцію, спільно з нами робить внесок у велику гуманітарну справу", — пояснив Ткачук, як компанія поєднує силу великого бізнесу та суспільства.

Довідка про компанію: 

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 500 млн грн.

Теги: #ids_ukraine #ткачук

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