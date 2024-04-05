Як група компаній Arricano реалізовує КСВ-стратегію?

Керуюча компанія ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" разом з проєктними компаніями в Україні щомісяця спрямовують свої зусилля на допомогу різним верствам населення, підтримуючи ЗСУ, благодійні фонди, громадські організації тощо.

У березні CEO ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" Анна Чуботіна передала 1-шій Президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії України "Буревій" DJI Mavic 3, який допоможе у вирішенні важливих бойових завдань. Девелопер торговельних комплексів в Україні за допомогою ГО "Зграя ЮА" вкотре передав на фронт українським військовим необхідні, критично важливі засоби тактичної медицини, зокрема турнікети для зупинки кровотечі, оклюзійні пов’язки.

Відповідно до запиту в/ч А2215 компанія цього ж місяця забезпечила військових необхідними меблями.

ТРК "Проспект" 16 березня автентично зустрічав весну на українському заході — Колодій, в межах якого, під час виступу військового оркестру 101-ої окремої бригади охорони Генштабу України імені генерал-полковника Генадія Воробйова, Благодійна організація "Благодійний фонд "Справжні українці" зібрала майже 62000 грн. Кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для потреб 101-ої окремої бригади ЗСУ. А ТРЦ "РайON" для цієї ж бригади зробив внесок для придбання квадрокоптера DJI Mavic 3 Classic й акумуляторів для нього.

"Ми щомісяця спрямовуємо свої можливості на допомогу українським військовим, благодійним фондам та громадським організаціям, адже ми усвідомлюємо, як наразі ЗСУ й населення загалом потребують підтримки зі сторони бізнесу. Переконані, що така взаємодія й співпраця крок за кроком наближає перемогу України", — зауважила СЕО ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" Анна Чуботіна.

Окрім регулярного проведення дитячих розважальних, соціальних, освітніх заходів у торговельних комплексах, команда групи компаній Arricano у березні відвідала НДСЛ "Охматдит" та підтримала проєкт "Спільно перемагаємо хвороби" ГО "Спільна Перемога". Основна мета ініціативи — фізична реабілітація дітей із важкими вадами здоров’я, підвищення мотивації на одужання та покращення їх психоемоційного стану. ТРК "Проспект" придбав і передав 10 планшетів для дистанційного навчання важкохворих дітей, які проходять лікування в НДСЛ "Охматдит". Тепер діти на шляху до здорового життя матимуть ще більше можливостей для всебічного розвитку, підтримки й поліпшення власного емоційного стану.

Більше про проєкти читайте на офіційному сайті або на сторінці компанії у Facebook.