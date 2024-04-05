Пресрелізи

13:44 05.04.2024

Як група компаній Arricano реалізовує КСВ-стратегію?

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Як група компаній Arricano реалізовує КСВ-стратегію?

Керуюча компанія ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" разом з проєктними компаніями в Україні щомісяця спрямовують свої зусилля на допомогу різним верствам населення, підтримуючи ЗСУ, благодійні фонди, громадські організації тощо.

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У березні CEO ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" Анна Чуботіна передала 1-шій Президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії України "Буревій" DJI Mavic 3, який допоможе у вирішенні важливих бойових завдань. Девелопер торговельних комплексів в Україні за допомогою ГО "Зграя ЮА" вкотре передав на фронт українським військовим необхідні, критично важливі засоби тактичної медицини, зокрема турнікети для зупинки кровотечі, оклюзійні пов’язки.

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Відповідно до запиту в/ч А2215 компанія цього ж місяця забезпечила військових необхідними меблями.

ТРК "Проспект" 16 березня автентично зустрічав весну на українському заході Колодій, в межах якого, під час виступу військового оркестру 101-ої окремої бригади охорони Генштабу України імені генерал-полковника Генадія Воробйова, Благодійна організація "Благодійний фонд "Справжні українці" зібрала майже 62000 грн. Кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для потреб 101-ої окремої бригади ЗСУ. А ТРЦ "РайON" для цієї ж бригади зробив внесок для придбання квадрокоптера DJI Mavic 3 Classic й акумуляторів для нього.

 "Ми щомісяця спрямовуємо свої можливості на допомогу українським військовим, благодійним фондам та громадським організаціям, адже ми усвідомлюємо, як наразі ЗСУ й населення загалом потребують підтримки зі сторони бізнесу. Переконані, що така взаємодія й співпраця крок за кроком наближає перемогу України", зауважила СЕО ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" Анна Чуботіна.

Окрім регулярного проведення дитячих розважальних, соціальних, освітніх заходів у торговельних комплексах, команда групи компаній Arricano у березні відвідала НДСЛ "Охматдит" та підтримала проєкт "Спільно перемагаємо хвороби" ГО "Спільна Перемога". Основна мета ініціативи фізична реабілітація дітей із важкими вадами здоров’я, підвищення мотивації на одужання та покращення їх психоемоційного стану. ТРК "Проспект" придбав і передав 10 планшетів для дистанційного навчання важкохворих дітей, які проходять лікування в НДСЛ "Охматдит". Тепер діти на шляху до здорового життя матимуть ще більше можливостей для всебічного розвитку, підтримки й поліпшення власного емоційного стану.

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Більше про проєкти читайте на офіційному сайті або на сторінці компанії у Facebook.

 

 

 

Теги: #arricano #чуботіна #arricano_real_estate_рlc

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