Arricano збільшує представленість українських виробників серед орендарів ТРЦ

Arricano Real Estate Plc, керуюча компанія і девелопер торговельно-розважальних центрів "Проспект", РайON у Києві, City Mall у Запоріжжі та "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, збільшує представництво українських виробників серед орендарів ТРЦ, повідомив голова ради директорів Arricano Маргус Курм в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Змінюючи пул орендарів, ми вже зараз збільшуємо представленість українських виробників і будемо нарощувати цей тренд, а також надавати більше можливостей локальним, регіональним брендам.

Лише за 2022-2023 роки ми запросили до нашт ТРК цілу низку українських виробників, які успішно працюють для нашого споживача, а саме: Solmar, Stimma, Wear Me, Maritel тощо. Цього року ми чекаємо на відкриття оновленого магазину Goldi (один з найбільших вітчизняних виробників в Україні) в ТРЦ "РайON". Більше того, значна частина виробників, які вже успішно працюють, планують у нас розширення своїх магазинів.

Це все обумовлено тим, що є попит на магазини середнього цінового сегменту, тому наша стратегія передбачає залучати більше місцевих брендів, які можуть надати доступніші товари високої якості, насамперед у найбільш затребуваних категоріях (спортивний одяг, побутові речі тощо)", - повідомив Курм.

За його словами, увага до українських виробників зумовлена, зокрема, зростанням споживчого попиту на магазини середнього цінового сегмента.

"Тому наша стратегія передбачає залучати більше місцевих брендів, які можуть надати більш доступні товари високої якості, насамперед у найбільш затребуваних категоріях (спортивний одяг, побутові речі тощо)", - сказав він.

Про успішність та ефективність роботи ТРЦ свідчить і низька вакантність: у столичних ТРЦ - нульова, у Запоріжжі та Кривому Розі - близько 1%.

"Що стосується загальної продуктивності, то, звичайно, відбулося деяке падіння. Ми як міжнародна компанія ведемо облік в доларах США. І порівняно з довоєнним часом загальний дохід від оренди зменшився на 11%, чистий операційний прибуток знизився на 8%. З урахуванням усіх факторів вважаю, що це досить хороший результат", - повідомив Курм.

Arricano Real Estate Plc (Кіпр) спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також будує київський ТРК Lukianivka.

Згідно з Опендатабот, дохід Arricano Real Estate Plc за 2023 рік становив 36 млн 155,9 тис. грн, що на 52,8% вище за результати 2022 року, чистий прибуток зріс у 2,28 раза - до 7 млн 167,7 тис. грн.

Відповідно до звіту за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder), який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як його батько Гіллар Тедер (Hillar Teder) передав йому свою частку. Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).

Крім Dragon Capital, Arricano залучав іноземні інвестиції від різних авторитетних міжнародних інвестиційних банків, включно з Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.

Акції Arricano були розміщені на Лондонській фондовій біржі 2013 року і виключені з лістингу через війну 2023 року.