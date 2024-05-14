Arricano інвестувала в ТРК Lukianivka вже $84 млн

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Девелопер торговельно-розважальних комплексів Arricano Real Estate Plc продовжує інвестиції у відновлення ТРК "Сонячна галерея" в Кривому Розі та будівництво ТРК Lukianivka в Києві, повідомив голова Ради директорів Arricano Маргус Курм в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми не зупинили жодного з напрямків нашої діяльності. Ми збираємося інвестувати як у Кривий Ріг, щоб відремонтувати нашу власність, так і в будівництво ТРК Lukianivka та в інші заплановані проєкти", - запевнив Курм.

Як повідомлялося, будівлю "Сонячної Галереї" (Кривий Ріг) було пошкоджено 8 січня 2024 року внаслідок російської ракетної атаки. За оцінками експертів, ремонтні роботи коштуватимуть понад 30 млн грн. Arricano вже інвестувала 17,5 млн грн і має інвестувати ще, щоб повністю відновити ТРК.

За словами Курма, загальний бюджет ТРК Lukianivka - приблизно $145 млн, наразі компанія інвестувала $84 млн.

"Це означає, що для завершення проєкту потрібні додаткові інвестиції. І нам також потрібно залучити деякі фінансові установи для кредитування цього проєкту. Таким чином, завершення даного проєкту переважно залежить від того, як швидко ми зможемо припинити фактичне рейдерство інших наших активів", - пояснив Курм.

Як повідомлялося, за всі роки роботи на ринку України Arricano інвестувала понад $600 млн в українську економіку і продовжує інвестувати.

Arricano Real Estate Plc (Кіпр) спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також будує київський ТРК Lukianivka.

Згідно з опендатабот, дохід Arricano Real Estate Plc за 2023 рік становив 36 млн 155,9 тис. грн, що на 52,8% вище за результати 2022 року, чистий прибуток зріс у 2,28 раза до 7 млн 167,7 тис. грн.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder), який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як його батько Хіллар Тедер (Hillar Teder) передав йому свою частку. Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).

Акції Arricano були розміщені на Лондонській фондовій біржі 2013 року і виключені з лістингу через війну 2023 року. Крім Dragon Capital, Arricano залучав іноземні інвестиції від різних авторитетних міжнародних інвестиційних банків, включно з Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.