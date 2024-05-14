Arricano інвестував у відновлення ТРК "Сонячна Галерея" 17,5 млн грн

Девелопер торговельних комплексів Arricano інвестував у відновлення пошкодженого внаслідок ракетної атаки ТРК "Сонячна Галерея" (Кривий Ріг) 17,5 млн грн, повідомив голова ради директорів Arricano Маргус Курм в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що будівлю "Сонячної Галереї" було пошкоджено 8 січня 2024 року внаслідок російської ракетної атаки.

"Будівля зазнала значних руйнувань. За оцінками експертів, ремонтні роботи коштуватимуть понад 30 млн грн. Ми вже витратили 17,5 млн грн і маємо інвестувати ще, щоб повністю відновити ТРК. З лютого "Сонячна Галерея" частково відновила роботу. Згідно з висновками фахівців, приміщення комплексу безпечне для відвідувачів і персоналу. Також добре, що ми не бачимо відтоку орендарів. Практично всі площі зайняті", - повідомив Курм.

Він додав, що під час війни всі торгові центри Arricano виконують функції не лише місця для шопінгу, а й соціального простору.

"Як відомо, у Кривому Розі та Запоріжжі через обстріли було пошкоджено систему електропостачання. Ми організували власні електрогенератори та підготували все, щоб у разі потреби швидко відкривати, так би мовити, Пункти незламності - громадські пункти, де люди можуть розігріти їжу, зарядити телефони та інші пристрої. Ми чітко розуміємо свою відповідальність за ТРК як об'єкти критичної інфраструктури", - зазначив Курм.

Arricano Real Estate Plc (Кіпр) спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, один із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" в Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також будує київський ТРК Lukianivka.

Згідно з Опендатабот, дохід Arricano Real Estate Plc за 2023 рік становив 36 млн 155,9 тис. грн, що на 52,8% вище за результати 2022 року, чистий прибуток зріс у 2,28 раза - до 7 млн 167,7 тис. грн.

Згідно зі звітом, станом на перше півріччя 2022 року найбільшим акціонером компанії був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder), який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як його батько Гіллар Тедер (Hillar Teder) передав йому свою частку. Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).

Крім Dragon Capital, Arricano залучав іноземні інвестиції від різних авторитетних міжнародних інвестиційних банків, включно з Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.

У 2013 році акції Arricano розмістили на Лондонській фондовій біржі, а через війну 2023 року виключили з лістингу.

Текст інтерв'ю з Маргусом Курмом у повному обсязі буде опубліковано на головній сторінці сайту агентства www.interfax.com.ua.