Економіка

10:10 27.12.2022

"Укртрансгаз" акумулював із початку війни 15 млн грн на підтримку ЗСУ

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"Укртрансгаз" акумулював із початку війни 15 млн грн на підтримку ЗСУ

Із початку російського вторгнення в Україну АТ "Укртрансгаз", оператор газосховищ України акумулював на підтримку Збройних сил України (ЗСУ) 15 млн грн, повідомила група "Нафтогаз" у телеграм-каналі.

"Цього тижня АТ "Укртрансгаз - Оператор газосховищ України" підбило підсумки благодійної роботи компанії за 10 місяців із початку повномасштабного вторгнення. За цей час колектив Оператора акумулював понад 15 млн грн на підтримку Збройних сил України", - поінформували у компанії.

За ці кошти закупили квадрокоптери, тепловізори, автомобілі, тисячі одиниць форми, взуття та обладнання, які необхідні воїнам на передовій, зазначили в АТ.

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проєктною місткістю 31 млрд куб. м входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м, розташоване на тимчасово окупованій території).

 

Теги: #газ #укртрансгаз #зсу

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