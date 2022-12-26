Подарунковий набір із популярної в США різдвяної пісні подорожчав на 10% у 2022 році

Подарунковий набір, складений на основі популярної в англомовних країнах пісеньки "Дванадцять днів Різдва", цього року коштуватиме американцям майже на 10% дорожче, ніж у 2021 році, свідчать дані PNC Wealth Management.

"Дванадцять днів Різдва" - це англійська народна пісня, присвячена святкам, тобто періоду від Різдва за григоріанським календарем (25 грудня) до свята Богоявлення (6 січня). Її текст було вперше записано наприкінці XVIII століття. У пісні 12 куплетів, у яких співається про 12 подарунків: куріпку на грушевому дереві, дві горлиці, три французькі несучки, чотири співочі птахи, п'ять золотих кілець, шість гусок, сім лебедів, вісім молочарок, дев'ять леді, що танцюють, десять лордів, що гарцюють, одинадцять волинщиків і дванадцять барабанщиків.

Згідно з даними PNC, ціна всіх 364 згадуваних у пісні персонажів і предметів цього року становить $197,071 тис., що майже на $17,62 тис. (на 9,8%) вище за їхню вартість рік тому.

Якщо ж покупець візьме лише по одному персонажу/предмету кожного виду, набір коштуватиме $45,523 тис., що є рекордом і на 10,5% перевищує торішню вартість. Водночас із моменту початку підрахунку в 1984 році цей набір подорожчав у 2,3 раза.

З іронією можна відзначити, що на тлі підвищення цін на нерухомість у США поточного року різко збільшилася і вартість житла для куріпки – дерево грушеве подорожчало більш ніж на 28%. Водночас ціна самої птиці не змінилася, у зв'язку з чим куріпка разом із деревом коштували на 25,8% більше, ніж у 2021 році.

Повний набір подарунків із пісні, замовлений через інтернет, зараз обійшовся б покупцеві у $227,441 тис., що на 8% вище за ціну роком раніше. Онлайн-купівля всіх згадуваних у пісеньці товарів/послуг в одному екземплярі коштувала б американцю на 8,9% дорожче - $49,66 тис. Значна різниця порівняно з купівлею подарунків у звичайному магазині пов'язана з високою вартістю доставки, особливо живих птахів.