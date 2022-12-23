Економіка

14:32 23.12.2022

Часові проміжки відновлення економіки України залежатимуть від зусиль держави та бізнесу щодо покращення ситуації - CEO "Метінвесту"

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Часові проміжки відновлення економіки України залежатимуть від зусиль держави та бізнесу щодо покращення ситуації - CEO "Метінвесту"

На часові проміжки для відновлення української економіки впливатимуть зусилля, які держава та бізнес спрямують на покращення ситуації. Україні потрібен власний план Маршалла, аналогічний до розробленого для відновлення Європи після Другої світової війни.

Таку думку висловив генеральний директор гірничо-металургійної групи "Метінвест" Юрій Риженков в інтерв'ю "НВ Бізнес".

За його словами, компанію насамперед дуже непокоїть, що переговори щодо відновлення із західними партнерами відбуваються переважно у площині державних підприємств. Водночас поза увагою залишається відновлення приватного сектора, надання позик бізнесу для відновлення активів та запуску виробництва.

На думку СЕО, Україна вже зараз має спрямувати зусилля, щоб зберегти виробничий потенціал ГМК. Для цієї галузі потрібна держпідтримка. Насамперед вирішення логістичних проблем: розблокування морських портів, збільшення пропускної спроможності залізничних прикордонних переходів та зменшення тарифів на залізничні перевезення. До того ж на собівартість продукції значно впливають дорогі електроенергія і газ, а також висока рента на видобуток залізняку.

"Ми також сподіваємося, що Україна, враховуючи величезні збитки, заподіяні російськими окупантами, отримає особливі умови застосування СВАМ (вуглецевий податок, Carbon Border Adjustment Measure - ІФ-У), інакше він стане ще одним бар'єром між Україною та ЄС", - резюмував Риженков.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #риженков

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