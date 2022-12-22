Економіка

15:11 22.12.2022

Україна розглядає газові мініелектростанції як варіант альтернативного забезпечення електропостачання під час обстрілів РФ – Шмигаль

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Україна розглядає газові мініелектростанції як варіант альтернативного забезпечення електропостачання під час обстрілів РФ – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції одним із варіантів створення альтернативної мобільної генерації в умовах пошкодження генерації внаслідок російських обстрілів.

Хоча виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони хороші тим, що дуже швидко піднімаються – до 3 хвилин. Для порівняння: атомний блок розганяється три доби, а гаситься півтора місяці. Тепловий блок з холодного стану піднімається від 8 до 12 години, з гарячого стану від 30 хв до 1,5 години", – сказав Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому він зазначив, що є станції українського виробництва, які вже встановлені та відновлюють свою роботу, також встановлюються на складах.

Прем'єр пояснив, що газотурбінні та газопоршневі електростанції мають невеликі блоки в середньому 50 МВт, але можна одночасно розмістити декілька станцій та досягти великої потужності.

"Якщо їх ставити 20 шт. в ряд, виходить 1 тис. МВт – це атомний блок. Вони, як правило, не потребують особливого людського втручання і обслуговування, це величезний плюс", - описав переваги мобільної газової генерації глава уряду, додавши, що їх також можна використовувати для забезпечення великих міст водою та теплом.

Водночас, за словами Шмигаля, друга сфера їх застосування – енергетична безпека атомної генерації.

"Коли при блекауті розвалюється мережа, розбалансується і все вимикається, то щоб підняти атомний блок, потрібно 100-150 МВт. На генераторах такої потужності не досягнеш. Відповідно потрібно знайти, звідки "підкурити", і з цим можуть допомогти саме газотурбінні блоки", – вважає прем'єр.

За його словами, внаслідок дев'яти хвиль масованих ракетних ударів та десятків менших атак фактично пошкоджено або зруйновано 50% енергосистеми. Він пояснив, що зараз проблематику енергетики слід розділити на два блоки: перший – це дефіцит генерувальної потужності, другий – дефіцит мережної потужності.

Теги: #електростанції #шмигаль

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