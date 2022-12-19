Економіка

18:25 19.12.2022

У ЄС домовилися про "стелю" цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину

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У ЄС домовилися про "стелю" цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину

Країни ЄС досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину, повідомило в понеділок постпредство Польщі в Євросоюзі.

"Ми вітаємо домовленість міністрів ЄС щодо "стелі" цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину, ця домовленість передбачає ліміт цін стосовно всіх європейських хабів", - ідеться в заяві польського постпредства, опублікованій у твіттері.

"Стеля", як передбачається, працюватиме в рамках європейського механізму корекції газового ринку. Під "стелею" мається на увазі вартість, після досягнення якої включається механізм корекції. Цю максимальну ціну міністри й мали визначити.

Теги: #газ #єс

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