У ЄС домовилися про "стелю" цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину

Країни ЄС досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину, повідомило в понеділок постпредство Польщі в Євросоюзі.

"Ми вітаємо домовленість міністрів ЄС щодо "стелі" цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину, ця домовленість передбачає ліміт цін стосовно всіх європейських хабів", - ідеться в заяві польського постпредства, опублікованій у твіттері.

"Стеля", як передбачається, працюватиме в рамках європейського механізму корекції газового ринку. Під "стелею" мається на увазі вартість, після досягнення якої включається механізм корекції. Цю максимальну ціну міністри й мали визначити.