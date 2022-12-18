Економіка

14:44 18.12.2022

Українські АЕС продовжують працювати з обмеженнями через неготовність енергосистеми прийняти від них всю вироблену енергію - "Енергоатом"

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Українські АЕС продовжують працювати з обмеженнями через неготовність енергосистеми прийняти від них всю вироблену енергію - "Енергоатом"

Станом на неділю в Україні працюють всі 9 енергоблоків на АЕС, що перебувають на підконтрольній уряду території країни, проте роботу кількох з них обмежують через неготовність енергосистеми прийняти від них всю вироблену енергію, повідомив оператор АЕС НАЕК "Енергоатом".

"18 грудня 2022 року станом на 13:00 працюють усі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Однак сумарну потужність двох блоків обмежують більше ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об'єкти енергетичної інфраструктури ще не були відновлені після обстрілів 16 грудня", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в НАЕК очікують якомога швидшого відновлення інфраструктури для "можливості якнайшвидшої видачі повної наявної потужності з вітчизняних АЕС".

Теги: #аес #енергетика #енергоатом

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