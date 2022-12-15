Економіка

11:04 15.12.2022

В Україні має бути забезпечена робота малого та середнього бізнесу - заступник генсека ООН Гріффітс

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В Україні має бути забезпечена робота малого та середнього бізнесу - заступник генсека ООН Гріффітс

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив про важливість забезпечення роботи малого та середнього бізнесу в Україні.

"Є великий інтерес міжнародного приватного сектору в тому, щоб допомогти людям в Україні... Ми маємо забезпечити роботу малого та середнього бізнесу", - сказав Гріффітс на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у четвер у Києві.

Зокрема, він розповів, що міжнародні донори проінвестували у відкриття хлібопекарні у Миколаєві, щоб забезпечити хлібом Херсон, у результаті чого 200 людей повернулися на свої робочі місця.

Гріффітс наголосив, що саме на таких проєктах необхідно концентрувати увагу, оскільки вони мають подвійну вигоду - і гуманітарну, й економічну.

У свою чергу прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що, зокрема, обговорював із заступником генсека ООН підтримку урядових програм допомоги малому та середньому бізнесу з боку Організації.

Теги: #оон #бізнес #підтримка

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