Arricano може провести делістинг акцій з AIM LSE

Arricano Real Estate Plc (Кіпр), керуюча компанія та девелопер низки торговельно-розважальних центрів в Україні, має намір обговорити з акціонерами делістинг її акцій з фондового майданчика на AIM (Alternative Investments Market) Лондонської фондової біржі (LSE) із 17 січня 2023 року.

Як повідомляє Arricano на сайті LSE, рішення про припинення торгівлі цінними паперами компанії на AIM буде розглянуто на позачергових зборах акціонерів 9 січня 2023 року.

Згідно з повідомленням, серед аргументів на користь делістингу, зокрема, збереження нестабільного ділового середовища в Україні та його невизначений негативний вплив на фінансове становище компанії, а також значні витрати на управління та юридичний тягар, пов'язані з обслуговуванням допуску компанії до торгів. Крім того, незначні обсяги торгів акціями Arricano та їхня обмежена ліквідність не дають компанії достатньої переваги надання доступу до капіталу, вважає рада директорів.

Акції Arricano торгуються на AIM LSE з вересня 2013 року.

У разі позитивного голосування з 7:00 17 січня 2023 року допуск до торгів буде анульовано.

При цьому акціонери Arricano зможуть придбати або продати прості акції компанії протягом 12 місяців після делістингу через компанію Asset Match, яка управлятиме електронним механізмом позабіржової торгівлі акціями.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та керує п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" та "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) та земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що знаходяться на стадії проєктування. Компанія також проводить будівництво київського ТРК Lukianivka.

Чистий прибуток Arricano Real Estate Plc за 2021 рік склав $37,9 млн, що в 1,8 раза більше за показник 2020 року.

На грудень-2022 акціонерами Arricano Real Estate Plc є Retail Real Estate O.U. разом із Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрієм Полдом та Рауно Тедером. Сукупний пакет акцій Тедера складає 70,86%.