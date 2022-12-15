Економіка

07:19 15.12.2022

Arricano може провести делістинг акцій з AIM LSE

2 хв читати
Arricano може провести делістинг акцій з AIM LSE

Arricano Real Estate Plc (Кіпр), керуюча компанія та девелопер низки торговельно-розважальних центрів в Україні, має намір обговорити з акціонерами делістинг її акцій з фондового майданчика на AIM (Alternative Investments Market) Лондонської фондової біржі (LSE) із 17 січня 2023 року.

Як повідомляє Arricano на сайті LSE, рішення про припинення торгівлі цінними паперами компанії на AIM буде розглянуто на позачергових зборах акціонерів 9 січня 2023 року.

Згідно з повідомленням, серед аргументів на користь делістингу, зокрема, збереження нестабільного ділового середовища в Україні та його невизначений негативний вплив на фінансове становище компанії, а також значні витрати на управління та юридичний тягар, пов'язані з обслуговуванням допуску компанії до торгів. Крім того, незначні обсяги торгів акціями Arricano та їхня обмежена ліквідність не дають компанії достатньої переваги надання доступу до капіталу, вважає рада директорів.

Акції Arricano торгуються на AIM LSE з вересня 2013 року.

У разі позитивного голосування з 7:00 17 січня 2023 року допуск до торгів буде анульовано.

При цьому акціонери Arricano зможуть придбати або продати прості акції компанії протягом 12 місяців після делістингу через компанію Asset Match, яка управлятиме електронним механізмом позабіржової торгівлі акціями.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та керує п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" та "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) та земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що знаходяться на стадії проєктування. Компанія також проводить будівництво київського ТРК Lukianivka.

Чистий прибуток Arricano Real Estate Plc за 2021 рік склав $37,9 млн, що в 1,8 раза більше за показник 2020 року.

На грудень-2022 акціонерами Arricano Real Estate Plc є Retail Real Estate O.U. разом із Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрієм Полдом та Рауно Тедером. Сукупний пакет акцій Тедера складає 70,86%.

 

 

Теги: #акції #arricano #делістинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:09 15.12.2022
SEC звинуватила групу інфлюенсерів у шахрайстві з акціями на $100 млн

SEC звинуватила групу інфлюенсерів у шахрайстві з акціями на $100 млн

15:03 01.12.2022
Arricano призначив нових фінансового та невиконавчого директорів

Arricano призначив нових фінансового та невиконавчого директорів

15:10 18.11.2022
Arricano та Київський національний університет імені Тараса Шевченка підписали Меморандум про співпрацю

Arricano та Київський національний університет імені Тараса Шевченка підписали Меморандум про співпрацю

15:28 07.11.2022
Акції "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі вилучено у розпорядження Міноборони на період дії воєнного стану - Данілов

Акції "Укрнафти" "Укртатнафти", КрАЗ, ЗТР та Мотор-Січі вилучено у розпорядження Міноборони на період дії воєнного стану - Данілов

21:41 31.10.2022
Канцлер ФРН закликав екоактивістів припинити псувати предмети мистецтва та блокувати дороги

Канцлер ФРН закликав екоактивістів припинити псувати предмети мистецтва та блокувати дороги

15:26 30.09.2022
Виручка Arricano зменшилася на 22% у першому півріччі 2022 року

Виручка Arricano зменшилася на 22% у першому півріччі 2022 року

15:19 30.09.2022
Виручка Arricano зменшилася на 22% у першому півріччі 2022 року

Виручка Arricano зменшилася на 22% у першому півріччі 2022 року

19:30 18.09.2022
Опозиція на мітингу в Кишиневі вимагає відставки нинішньої влади

Опозиція на мітингу в Кишиневі вимагає відставки нинішньої влади

16:39 18.09.2022
У Єревані відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ

У Єревані відбувається мітинг із вимогою виходу з ОДКБ

13:02 14.09.2022
У торгових центрах Arricano відкрито 15 нових магазинів та закладів

У торгових центрах Arricano відкрито 15 нових магазинів та закладів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Закупівельні ціни на кукурудзу в Україні знижуються, незважаючи на зниження USDA прогнозів урожаю

"ДТЕК Енерго" викупить облігації за $19,8 млн за ціною 27% від номіналу та нижче

Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну в 2023 році

Німеччина виділяє EUR20млн для екстреної допомоги Україні в екологічній сфері

Україна отримала черговий транш на EUR500 млн макрофіндопомоги ЄС - Мінфін

ОСТАННЄ

IFC 15 грудня розгляне програму для України на $2 млрд

Франція надасть гарантії на EUR99,4 млн для кредитів ЄБРР "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" загалом EUR 450 млн

Закупівельні ціни на кукурудзу в Україні знижуються, незважаючи на зниження USDA прогнозів урожаю

Україна очікує перший транш EUR3 млрд макрофіндопомоги-2023 вже у січні - глава Мінфіну

Порти Великої Одеси відправили чотири судна з агропродукцією до Азії

"ДТЕК Енерго" викупить облігації за $19,8 млн за ціною 27% від номіналу та нижче

Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну в 2023 році

Німеччина виділяє EUR20млн для екстреної допомоги Україні в екологічній сфері

Україна отримала черговий транш на EUR500 млн макрофіндопомоги ЄС - Мінфін

Новорічний стіл-2023 коштуватиме українцям на 44% дорожче за минулорічний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА