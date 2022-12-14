Порти Великої Одеси відправили чотири судна з агропродукцією до Азії

У рамках Чорноморської зернової ініціативи з портів Великої Одеси вийшли чотири судна з 69,5 тис. тонн агропродукції для країн Азії, повідомило Міністерство інфраструктури України у фейсбуці у середу.

Серед відправлених суден, зокрема, танкери Selina II, Med Pacific із 54 тис. тонн соняшникової олії для Індії.

Загалом станом на середу у портах Великої Одеси під обробкою перебуває 21 судно, на них завантажується 665,8 тис. тонн української агропродукції.

У Босфорі 81 судно очікує перевірки (61 - входу, 20 - виходу). Ситуація з чергою стабільно важка: Росія також реєструє не більше трьох суден на день за необхідних 12.

За даними Мінінфраструктури, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 554 судна, які експортували 13,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.