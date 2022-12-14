Економіка

14:14 14.12.2022

Новорічний стіл-2023 коштуватиме українцям на 44% дорожче за минулорічний

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Новорічний стіл-2023 коштуватиме українцям на 44% дорожче за минулорічний

Вартість новорічного столу 2023 року в Україні за цін на початок грудня 2022-го для сім'ї з чотирьох осіб зросте на 43,9% порівняно з минулим роком через розв'язану РФ повномасштабну війну і становитиме 2655 грн, повідомляється на сайті Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" (ІАЕ).

Нинішнє, досить суттєве зростання вартості новорічного столу однозначно викликане наслідком воєнних дій: суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей, скороченням виробництва, дефіцитом та подорожчанням пального, перебоями та ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах. Це відчутно у зонах бойових дій, тимчасової окупації, великих скупчень переселенців", - пояснив Лупенко.

За розрахунками вчених установи, 3 кг салату "Олів'є" коштуватиме українцям у середньому 281,71 грн (+41,9% порівняно з цінами 2021 року), тоді як 1,5 кг салату "Оселедець під шубою" коштуватиме 134, 66 грн (+2,5%).

"Витрати на м'ясні продукти зросли вдвічі. Півкіло нарізки із сирокопченої ковбаси "Салями" коштуватиме 250 грн (зростання у 2,5 раза), підочеревини копченої – 237 грн (у 2,1 раза), биток зі свинини свіжий – 250 грн (у 2,2 раза) М'ясо птиці станом на кінець 2022 року залишається найдешевшим серед видів м'яса За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити в середньому 134,45 грн (+12%) Загалом вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі становитиме 871,45 грн", - цитує інститут свого директора, Юрія Лупенка.

За даними ІАЕ, традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) коштуватиме 100 грн, твердий сир (300 г) – 114,17 грн, пачка масла вершкового (200 г) – 65,40 грн. Молочні продукти 2022 року подорожчали на 30,8–52,2%.

Вартість овочів на новорічному столі становитиме у середньому 254,95 грн (+37,5% до цін 2021 року). Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 15,80 грн, гриби (1 кг) – 77,90 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 59,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 34 , 75 грн, помідори свіжі (1 кг) - 67 грн.

У свою чергу, фрукти на святковому столі коштуватимуть 168,92 грн (+59,7%). За 2 кг мандаринів українці заплатять 99,80 грн., 1 кг бананів обійдеться в середньому в 58 грн, 1 лимон (200 г) – 11,12 грн. Батон білого хліба коштуватиме 25,80 грн (+3,4%). Шоколадні цукерки – у середньому 185 грн. за 1 кг (+8,8%).

За даними ІАЕ, пляшка ігристого вина "Артемівське" (0,75 л) коштуватиме 140 грн (+28%), а пляшка (0,5 л) бренді "Шабо" 5-річної витримки – 209 грн (+16,1) %). Безалкогольні напої обійдуться на святковому столі у 104,11 грн: за 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 50 грн, за воду "Моршинська" (1,5 л) - 20,32 грн, за солодку воду "Живчик" (2 л ) – 33,79 грн.

Таким чином, вартість бюджетного варіанта новорічного столу для середньої української родини становитиме 2655 грн.

"Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 525 грн. Баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 280 грн, а 200 г червоної риби – 245 грн. Отже, вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 3180 грн", - зазначив вчений у повідомленні.

При цьому вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві становитиме 2933,77 грн, що на 38,2% більше від вартості новорічного столу минулого року. Стіл із делікатесами коштуватиме мешканцям столиці 3523,77 грн.

Теги: #продукти #вартість #новий_рік

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