Спільний внесок допомоги Україні для проходження зими сягнув EUR1 млрд - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що спільний внесок допомоги Україні за результатами міжнародної конференції солідарності у Парижі сягнув EUR1 млрд.

"Завдяки ранковій конференції "Солідарність з українським народом" ми всі змогли досягти показника EUR1 млрд допомоги. Це наш спільний внесок", - сказав Макрон на економічному форумі у Парижі у вівторок.

Він наголосив, що кошти будуть спрямовані на екстрене відновлення електро-, водо-, теплопостачання і транспорту.