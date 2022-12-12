Економіка

15:36 12.12.2022

ОЕСР відкриває регіональний офіс в Україні - Шмигаль

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ОЕСР відкриває регіональний офіс в Україні - Шмигаль

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відкриває регіональний офіс в Україні, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щойно в Парижі уклали угоду, яка офіційно дає підґрунтя для запуску в Києві так званого Офісу зв'язку Організації економічного співробітництва та розвитку. Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року задля надання підтримки нашій державі під час відновлення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, ОЕСР була співвиконавцем "Плану Маршала" і тепер допомагає у розробленні Плану відновлення України.

"Цього місяця ми також отримали опис положень Програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях. Готові спільно розпочати її підготовку, аби якнайшвидше приєднатися до "клубу успішних країн". Це стане маркером готовності України до вступу в ЄС та сприятиме затвердженню нашої держави як регіонального лідера", - написав Шмигаль.

 

Теги: #відновлення #оеср #шмигаль

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