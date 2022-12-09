Економіка

21:30 09.12.2022

Мінсільгосп США у грудні підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 2 млн тонн, очікується скорочення її врожаю на 4,5 млн тонн

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Мінсільгосп США у грудні підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 2 млн тонн, очікується скорочення її врожаю на 4,5 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) у грудневому звіті збільшило прогноз експорту кукурудзи з України у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 2 млн тонн порівняно з даними за листопад - до 17,5 млн тонн із 15,5 млн тонн, тоді як прогноз її врожаю знижено на 4,5 млн тонн, до 27 млн тонн із 31,5 млн тонн.

"Виробництво кукурудзи в Україні різко впало зі скороченням і площ під цією культурою, і її врожайності, оскільки війна, що триває, і рекордні осінні опади затримали збирання врожаю в ключових областях-виробниках: Полтавській, Сумській та Черкаській областях", - зазначено у звіті, оприлюдненому на сайті Мінсільгоспу США у п'ятницю.

При цьому оцінку внутрішнього споживання кукурудзи в Україні у 2022/2023 МР скорочено на 3 млн тонн, з 9,5 млн тонн до 6,5 млн тонн.

Також відомство у грудневому звіті збільшило прогноз експорту продовольчої пшениці в Україну в 2022/2023 МР на 1,5 млн тонн, до 12,5 млн тонн із 11 млн тонн, а оцінка її врожаю збережена на рівні 20,5 млн тонн, а внутрішнього споживання знижена на 1 млн тонн, до 4,5 млн тонн із 5,5 млн тонн.

У свою чергу прогноз експорту фуражного зерна в Україні на 2022/23 МР збільшено на 2 млн тонн, до 19,93 млн тонн, а його виробництво скорочено на 4 млн тонн, до 34,96 млн тонн.

Як повідомлялося, українські аграрії на 9 грудня зібрали 68,52 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 16,75 млн га, при цьому за період 2-9 грудня зібрано 2,2 млн тонн із 0,47 млн га, зокрема кукурудзи - 17,2 млн тонн із 2,8 млн га (66% засіяних площ).

Україна з початку 2022/2023 МР і на 2 грудня експортувала 18,08 млн тонн зернових культур, із них 9,66 млн тонн кукурудзи (53,4% загального обсягу постачань), 6,87 млн тонн пшениці (38%) та 1,48 млн тонн ячменю (8,1%).

Із початку 2022/2023 МР і на 2 грудня 2022 року Україна експортувала 6,87 млн тонн пшениці (у 2,12 раза менше порівняно з аналогічним періодом роком раніше), 1,48 млн тонн ячменю (у 3,35 раза менше), 12 тис. тонн жита (у 6,9 раза менше). Водночас темпи експорту кукурудзи перевищили минулорічні обсяги: її вивезено 9,66 млн тонн, що в 1,62 раза перевищує показники 2021/2022 МР на ту саму дату, а експорт борошна становить 53,2 тис. тонн (+2,1%).

Теги: #кукурудза #мінсільгосп

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