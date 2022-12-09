Економіка

15:24 09.12.2022

Падіння ВВП України у III кв.-2022 сповільнилося до 30,8% – Держстат

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Падіння ВВП України у III кв.-2022 сповільнилося до 30,8% – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі 2022 року впав на 30,8% порівняно з третім кварталом 2021 року після падіння на 37,2% у другому кварталі та 15,1% – у першому поточного року, таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики у п'ятницю.

Згідно з даними, порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) ВВП зріс на 9,0%.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив орієнтовно $200 млрд.

Мінекономіки раніше зазначало, що російські атаки на енергоінфраструктуру, що розпочалися 10 жовтня, збільшили темпи спаду економіки України орієнтовно до 39% у жовтні й 41% листопаді, в результаті чого прогноз загалом за підсумками року погіршено з 32% до 33,2%.

Керівники НБУ на брифінгу 8 грудня також повідомили, що російський енерготерор погіршив їх оцінку зниження ВВП цього року на 31,5%, проте не уточнили, наскільки.

МВФ очікує на падіння української економіки цього року на 33%.

Теги: #ввп #держстат

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