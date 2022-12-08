Київрада затвердила бюджет столиці на 2023 рік

Депутати Київради 96 голосами затвердили бюджет на 2023 рік, повідомляє пресслужба міського голови Віталія Кличка.

Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували у сумі понад 66,3 млрд грн. Видатки – 65,6 млрд грн. Найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, з яких податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) запланований у сумі 30,6 млрд грн, податок на прибуток підприємств менший за показник 2022 року і становить 4,2 млрд грн. Місцеві податки – 18 млрд грн, внутрішні податки на товари та послуги – 2,6 млрд грн. Неподаткові надходження – 2,3 млрд грн.

Основним напрямом фінансування є сфера освіти – на неї було виділено 23 млрд грн, що становить 35% усіх видатків міського бюджету. На транспорт та дорожнє господарство у кошторисі Києва заплановано 12,4 млрд грн, або 19% бюджету міста. На соціальний захист – 6,5 млрд грн (10%), охорону здоров'я – 6,1 млрд грн (9%), ЖКГ – 5 млрд грн (8%), культуру та мистецтво – 1,4 млрд грн (2%), фізичну культуру та спорт – 1,2 млрд грн (2%).

"Столиця, як і вся Україна, живе та працює в умовах воєнного стану. Економіка міста зазнала потрясінь. Важко виробництву, бізнесу, складно заробляти та виживати людям. А це все – податки міста, кошти на забезпечення його життєдіяльності, розвиток столиці. Я вітаю депутатів, що ми схвалили збалансований фінансовий документ, виходячи із нинішніх реалій Бюджет виживання, який допоможе забезпечити критично важливі статті видатків, зокрема на медицину, житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, соціальний захист. Щоб Київ без великих потрясінь пережив цю складну зиму і наступний рік, який, зрозуміло, буде непростим, адже противник продовжує атаки на об'єкти критичної інфраструктури України, щоб залишити українців без тепла, світла та води взимку, щоб знищити наш промисловий потенціал. Але ми вистоїмо та переможемо! Іншого варіанту бути не може. І цей бюджет допоможе забезпечити основні напрями життєдіяльності міста та надання сервісів його мешканцям", – наголосив Віталій Кличко.

Також було внесено зміни до Програм економічного та соціального розвитку міста на 2021-2023 роки в частині 2023 року. Так, у 2023 році заходи Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки будуть зосереджені на забезпеченні належної роботи критичної інфраструктури, збереженні стабільної соціальної ситуації у місті та відновленні зруйнованих об'єктів.