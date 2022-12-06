Економіка

21:17 06.12.2022

Ціни на батареї для електромобілів у 2022 р. зросли вперше за десятиліття

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Ціни на батареї для електромобілів у 2022 р. зросли вперше за десятиліття

Ціни на літій-іонні батареї для електромобілів з початку року зросли на 7%, до $151 за кВт.год., зафіксувавши підйом уперше з початку ведення підрахунків у 2010 році, йдеться у звіті BloombergNEF.

Експерти прогнозують, що наступного року розцінки піднімуться до $152 за кВт.год. на тлі зростання попиту з боку автовиробників.

У 2010 році батареї коштували $1160 за кВт.год., і представники галузі сподівалися, що згодом ціни впадуть до $100 за кВт.год., що дозволить електромобілям краще конкурувати з машинами з двигунами внутрішнього згоряння.

Проте з початку 2021 року ціни на літій злетіли вдесятеро, а на нікель - на 75%, що сильно збільшило собівартість батарей. BloombergNEF тепер прогнозує, що позначка $100 буде досяжна до 2026 року, а не в 2024 році, як очікувалося раніше.

 

 

Теги: #світ #ціна #зростання #батареї

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