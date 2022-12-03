"Нафтогаз" обговорив з норвезькою Equinor закупівлю газу і потенційний розвиток українського видобутку

Голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов і CEO норвезької Equinor Андерс Опедал на зустрічі в п'ятницю обговорили закупівлі газу і потенційний розвиток українського видобутку, повідомила пресслужба НАК.

"Маємо з Equinor перші домовленості про закупівлю додаткового обсягу газу для проходження найскладнішого за нашу історію опалювального сезону. Сподіваємося на спеціальні умови закупівлі та подальше резервування необхідного нам обсягу", - наводяться в повідомленні слова Чернишова.

Крім того, глава "Нафтогазу" 1 грудня обговорив з послом Норвегії Еріком Сведалом залучення технологій норвезького нафтогазового бізнесу та фінансування закупівлі додаткового обсягу газу, необхідного Україні для проходження зими, враховуючи постійний російський ракетний терор.

"У часи, коли Росія використовує знищення енергетичної інфраструктури як зброю, підтримка енергетичної сфери України не менш важлива, ніж військова підтримка. Ми сподіваємося на подальшу допомогу Норвегії в цьому контексті", - сказав Чернишов.

За даними пресслужби, посол зазначив, що очікує збільшення оголошених обсягів допомоги його держави, а майбутнє фінансування буде також розподілятися на забезпечення енергетичної безпеки України.

Як повідомлялося, Норвегія надасть Україні фінансування у розмірі NOK 2 млрд (близько $195 млн) для закупівлі природного газу взимку 2022 року. Норвегія як канал підтримки закупівель газу в Україні планує використовувати Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), а "Нафтогаз" буде формальним одержувачем цього палива.

До цього прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що королівство надасть Україні пакет допомоги в розмірі 1 мільярда євро.