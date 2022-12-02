Економіка

16:53 02.12.2022

Електропостачання в Херсоні відновлено на 75% - голова ОВА

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Електропостачання в Херсоні відновлено на 75% - голова ОВА

 Електропостачання у звільненому від російських окупантів Херсоні відновлено вже на 75%, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"75% Херсона - зі світлом. На цю годину електропостачання відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів", - написав Янушевич у телеграмі в п'ятницю.

За його словами, електропостачання в центральній частині міста відновлено на 95%; у Таврійському і Північному мікрорайонах - на 70%; у Шуменському мікрорайоні - на 96%; у Текстильному мікрорайоні - на 73%; у мікрорайоні Житлоселище - на 89%; мікрорайоні Острів - на 60%; мікрорайоні ХБК - 65%.

"Також на 67% світло відновлено в Комишанах та Приозерному. З електропостачанням – 2797 абонентів", - наголосив Янушевич.

Він зазначив, що цих результатів вдалося досягти лише через три тижні після деокупації міста, в якому росіяни практично знищили енергетичну інфраструктуру.

 

Теги: #херсон #енергетика

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