Економіка

14:06 02.12.2022

Старт нового житлового будівництва в Україні заморожено через неможливість внести дані про гарантійну частку до Держреєстру за новим законом

3 хв читати
Старт нового житлового будівництва в Україні заморожено через неможливість внести дані про гарантійну частку до Держреєстру за новим законом

Старт нового житлового будівництва в Україні заморожено через неможливість внести дані про гарантійну частку проєктів до Державного реєстру прав на нерухоме майно, повідомили у пресслужбі Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, FIMA звернулася до народних депутатів і органів державної влади за роз'ясненням, як працювати за відсутності змін у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, в якому мала з'явитися можливість фіксувати гарантійну частку відповідно до закону №2518 " Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть побудовані в майбутньому", що набув чинності 10 жовтня."З урахуванням величезних руйнувань, спричинених збройною агресією Росії проти України, будівництво житла сьогодні є першочерговим завданням, і в окремих регіонах України забудовники готові, але не можуть починати будувати через те, що, починаючи з 10 жовтня 2022 року для початку будівництва та його фінансування усім учасникам процесу (замовникам, забудовникам/девелоперам та фінансовим інститутам, які залучають кошти для фінансування будівництва) необхідно виконати положення закону №2518, а саме: для початку будівництва та його фінансування, інформація про майбутній об'єкт будівництва та певну гарантійну частку мають бути внесені до Державний реєстр прав на нерухоме майно", - зазначено у тексті звернення FIMA, з яким ознайомилося агентство.

Однак за інформацією державних реєстраторів, реєстраційні дії щодо спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, обтяжень такого права на сьогодні неможливе, оскільки Державний реєстр прав на нерухоме майно не приведено у відповідність до змін, передбачених зазначеним законом.

Вважаючи, що будь-які гальмування будівництва та довготривалі очікування щодо початку функціонування реєстру неприпустимі в нинішній ситуації, FIMA просить надати роз'яснення, яким чином, не порушуючи норм закону, можна розпочинати будівництво житла та фінансувати житлове будівництво.

Водночас, щоб уникнути порушення учасниками процесу будівництва вимог законодавства FIMA пропонує внести зміни до закону №2518-ІХ та п. 4 ст.21 "Прикінцеві та перехідні положення", згідно з якими до початку дії Держреєстру прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень, до відповідно до вимог, встановлених цим законом, держреєстрація спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, обтяження такого права не здійснюється.

Також запропоновано зобов'язати замовників будівництва, девелоперів будівництва, які управляють фондом фінансування будівництва після початку функціонування Держреєстру здійснити державну реєстрацію спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, обтяження такого права протягом трьох місяців.

Як повідомлялося, з 10 жовтня 2022 року набув чинності закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна" (№2518-ІХ), які будуть збудовані в майбутньому від 15 серпня 2022 року. Відповідно до нього, майбутній об'єкт нерухомості може перебувати у цивільному обігу лише за державної реєстрації спеціального майнового права або обтяження на користь особи, яка сплатила частково ціну такого об'єкта, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Крім того, документ зобов'язує замовника будівництва визначити перелік майбутніх об'єктів нерухомості, які становитимуть гарантійну частку під час первинної держреєстрації.

Створена у травні 2020 року Асоціація з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) об'єднує 35 фінкомпаній-управителів ФФБ. Найбільша частина (41%) розташована у столиці, у Харкові – 13%, Вінниці – 8%, Хмельницькому – 5%. Найактивніше зараз добудовують і прагнуть розпочати нові об'єкти у Львові – 20% компаній-управителів ФФБ.

Теги: #будівництво #нерухомість #fima

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 02.12.2022
Люди на Херсонщині повертаються навіть до будинків без дахів – нардеп Костенко

Люди на Херсонщині повертаються навіть до будинків без дахів – нардеп Костенко

11:48 02.12.2022
Інтерес до оренди заміських будинків на зимовий сезон в Україні зріс удвічі - ЛУН

Інтерес до оренди заміських будинків на зимовий сезон в Україні зріс удвічі - ЛУН

18:44 01.12.2022
Міста мають прагнути стати автономними, збільшивши використання відновлюваної енергетики – СEO "iC consulenten Україна"

Міста мають прагнути стати автономними, збільшивши використання відновлюваної енергетики – СEO "iC consulenten Україна"

15:03 01.12.2022
Arricano призначив нових фінансового та невиконавчого директорів

Arricano призначив нових фінансового та невиконавчого директорів

14:52 01.12.2022
Низка положень законопроєкту №5655 можуть створити корупційні ризики при здійсненні держконтролю та нагляду в містобудуванні - юристи

Низка положень законопроєкту №5655 можуть створити корупційні ризики при здійсненні держконтролю та нагляду в містобудуванні - юристи

12:21 01.12.2022
НАЗК рекомендує доопрацювати законопроєкт про реформу містобудівної діяльності

НАЗК рекомендує доопрацювати законопроєкт про реформу містобудівної діяльності

17:28 30.11.2022
Одна з великих торгових мереж оцінила свої збитки через блекаут у 10 млн грн на добу – голова ЄБА

Одна з великих торгових мереж оцінила свої збитки через блекаут у 10 млн грн на добу – голова ЄБА

14:09 30.11.2022
Чотири області пілотного проєкту "ВідновиДім" мають близько тисячі потенційних учасників програми

Чотири області пілотного проєкту "ВідновиДім" мають близько тисячі потенційних учасників програми

15:34 29.11.2022
Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

Фонд енергоефективності отримав за тиждень близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі відновлення житла з бюджетом EUR5 млн

10:22 29.11.2022
Влада Франції знову розслідує купівлю сім'єю Керімова нерухомості на Лазурному березі - ЗМІ

Влада Франції знову розслідує купівлю сім'єю Керімова нерухомості на Лазурному березі - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн

Дефіцит потужності в енергосистемі знизився до 27% - "Укренерго"

США виділять $53 млн на відновлення енергосистеми України

Дефіциту пального не передбачається, незважаючи на можливе збільшення попиту на бензин і дизель - Шмигаль

ОСТАННЄ

Керівники ОСР персонально відповідатимуть за зловживання при відключеннях е/е – глави Міненерго та НКРЕКП

SCM Ахметова за дев'ять місяців сплатила до бюджету понад 60 млрд грн податків

Передання АРМА корпоративних прав IDS Ukraine ніяк не вплине на її діяльність - СЕО холдингу

Ніжин збудує СЕС для забезпечення е/е водоканалу на виграний ним у співпраці з GIZ грант EUR100 тис.

Нацбанк розглядає можливість формування обов'язкових резервів за рахунок ОВДП

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

Об'єднання Мінінфраструктури та Мінрегіону покращить координацію щодо відновлення постраждалих регіонів - Шмигаль

"Укренерго" отримало EUR372 млн від ЄБРР та Нідерландів для відновлення підстанцій та покращення фінансової стабільності

Україна відправила 27 тис. тонн пшениці для Алжиру

Кількість операцій зі зняття готівки на касах Auchan Україна зросла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА