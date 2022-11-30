Економіка

17:28 30.11.2022

Одна з великих торгових мереж оцінила свої збитки через блекаут у 10 млн грн на добу – голова ЄБА

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Одна з великих торгових мереж оцінила свої збитки через блекаут у 10 млн грн на добу – голова ЄБА

Український ритейл досить вразливий під час блекаутів і зазнає великих втрат навіть за наявності генераторів, за добу відключення електроенергії велика торговельна мережа втрачає мільйони гривень, повідомила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Анна Дерев'янко.

"Сектор ритейлу досить вразливий, особливо ритейл, який торгує, зокрема, товарами, що швидко псуються. Вони, звичайно, з генераторами, але, проте, ці шалені блекаути дуже сильно впливають на їхню операційну діяльність", - зазначила вона на брифінгу в середу.

Дерев'янко уточнила, що за підрахунками однієї великої торгової мережі, одна доба зупинки відсутності подачі електроенергії коштували компанії близько 10 млн грн.

"Для роздрібної мережі це досить велике випробування", – прокоментувала цю цифру виконавчий директор ЄБА.

З її слів, масові відключення світла стали великим випробуванням для всіх секторів бізнесу. Поки що компанії не закриваються, але деякі вже розглядають можливість припинення виробництва, зазначила Дерев'янко.

На сайті ЄБА уточнюється, що серед її компаній-учасників такі торгові мережі як Auchan Україна, "ІКЕА Ритейл Україна" та "Тревел Ритейл Україна" (магазини Duty-free).

Теги: #ритейл #нерухомість #втрати #блекаут

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