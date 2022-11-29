МАГАТЕ підтвердила відсутність незаявлених ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) підтвердило відсутність незаявлених ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС за результатами успішно проведеної інспекції цього об'єкта в період з 22 по 24 листопада в рамках угоди між Україною і МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Мета інспекцій - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Зауважень з боку інспекторів немає", - повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) на своєму сайті у вівторок.

У Держатомрегулюванні уточнили, що перевірку державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" провів інспектор МАГАТЕ за участю інспектора ДІЯРУ.

Як повідомлялося, раніше інспектори МАГАТЕ не виявили незаявлених ядерних матеріалів також на Південноукраїнській АЕС і в Національному технічному центрі "Харківський фізико-технічний інститут".

До того МАГАТЕ на початку листопада 2022 року здійснило перевірки в трьох точках України за запитом її уряду й також не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності і матеріалів.

Письмові запити України до МАГАТЕ про направлення груп інспекторів було спрямовано після того, як Російська Федерація висунула звинувачення Україні в діяльності на трьох об'єктах: в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Водах і ВО "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.