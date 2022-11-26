Економіка

15:55 26.11.2022

Бельгія і Франція виділяють EUR10 млн і EUR6 млн на програму "Зерно з України"

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Бельгія і Франція виділяють EUR10 млн і EUR6 млн на програму "Зерно з України"

 Бельгія внесе EUR10 млн, а Франція - ще EUR6 млн до раніше виділених $14 млн гуманітарного фінансування для поставок українського зерна в країни, що борються з гострою нестачею продовольства.

"Пане Президенте, дякую, що ви вибрали цей сумний день для запуску ініціативи "Зерно з України" ... оскільки є в світі країни, які на межі штучного голоду. Програма допоможе задовольнити продовольчі потреби стількох людей у світі, стабілізувати ціни", – повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо (Alexander De Croo) на міжнародному саміті з продовольчої безпеки в Києві в суботу.

Він також висловив щирі співчуття мільйонам жертв Голодомору, організованого Радянським Союзом 90 років тому.

Прем'єр Бельгії привітав продовження Чорноморської зернової ініціативи ще на 120 днів і закликав боротися з російською програмою дезінформації, яка намагається перекласти на інші країни провину за продовольчу кризу в світі, яку несе виключно Росія через її агресію в Україні.

"Ініційована Зеленським програма "Зерно з України" робить великий внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки.. Сьогодні я заявляю про додатковий внесок EUR6 млн для транспортування і розподілу за Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП ООН) українського зерна Ємену і Судану", – сказав президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні на саміті.

Він нагадав, що Франція вже виділила $14 млн, щоб допомогти ВПП ООН доставити 25 тис.тонн пшениці, подарованої Україною Сомалі.

Президент України Володимир Зеленський заявив про гуманітарну програму "Зерно з України" (Grain from Ukraine) спільно з ВПП ООН в середині листопада на виступі перед G-19, яка передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 млн осіб до кінця весни 2023 року.

"Її суть - пряма закупівля країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників і передання її країнам, що перебувають на межі голоду", – пояснив глава Офісу президента Андрій Єрмак, який забезпечує роботу Міжнародної координаційної групи.

Єрмак пояснив, що Україна вирішила направити частину зібраної пшениці, яка йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми з продовольством. За його словами, частину експортного зерна можуть викупити держави-учасники проєкту, тим самим міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку в складній ситуації і допомогти бідним країнам Африки.

Єрмак повідомив, що спільно з німецьким урядом і за підтримки ЗПС ООН в Ефіопію вирушило перше судно Nord Vind з 27 тис. тонн пшениці – це обсяг продовольства для майже 100 тис. осіб на рік. Якщо екстраполювати ці цифри на 5 млн тонн, то йдеться про постачання в рамках програми Grain from Ukraine від 1,35 млн тонн зерна.

Теги: #зерно #франція #бельгія

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