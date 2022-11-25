АМКУ порушив справу щодо "Інтерпайпу" за підозрою у необґрунтованому підвищенні цін

Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу стосовно промислової групи "Інтерпайп", до якої входять ТОВ "Інтерпайп Україна" та ПрАТ "Інтерпрайп НТЗ", за ознаками вчинення нею порушень законодавства про захист економічної конкуренції через зловживання монопольним становищем ринку первинної реалізації товару.

За інформацією АМКУ у п'ятницю, справу порушено 23 листопада.

При цьому уточнено, що ознаки порушень полягають у необґрунтованому підвищенні цін на товар, а також у встановленні компаніями групи різних умов для рівнозначних угод із покупцями товару без обґрунтованих причин.

Комітет встановив, що група "Інтерпайп" має ознаки монопольного (домінувального) становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації товару.

Проаналізувавши цінову поведінку групи "Інтерпайп", Комітет на момент відкриття справи не виявив об'єктивних причин (факторів), які могли б бути причиною підвищення цін на товар групи протягом досліджуваного періоду. Також Комітет не виявив залежності між динамікою відпускних цін на товар та складовими їхньої собівартості, зокрема – зміни вартості заготівлі, зміни заробітних плат тощо”, - констатується у пресрелізі.

Комітет також не виявив у договорах ТОВ "Інтерпайп Україна" взаємозв'язку між кількістю товару, закупленого різними покупцями, та його ціною за інших однакових умов договору.

Пресслужба нагадує, що у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні інформація про резидентів України щодо уточнення виду діяльності не оприлюднюється до завершення воєнного стану в Україні.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс. Продукція компанії постачається більш ніж до 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2021 році "Інтерпайп" реалізував 602 тис. тонн трубної продукції та 174 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

В "Інтерпайпі" працюють близько 10 тис. співробітників. У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів майже 3 млрд грн.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" та електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.