Економіка

05:58 25.11.2022

Прийом житла в експлуатацію за 9 міс. 2022 року впав на 44,9%

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Прийом житла в експлуатацію за 9 міс. 2022 року впав на 44,9%

В Україні за три квартали 2022 року прийнято в експлуатацію 4 млн 825 тис. 286 кв. м житла, що на 44,9% нижче показника за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

При цьому трохи менше – на 33,7% – знизилася активність приватного домобудівництва – до 2 млн кв. м у складі одноквартирних будинків проти 3 млн кв. м рік тому, тоді як майже вдвічі впала площа введених в експлуатацію квартир у багатоквартирних будинках - 2,8 млн кв. м проти 5,7 млн кв. м.

Житла у складі гуртожитків запроваджено 6,2 тис. кв. м, що на 72% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом квартир запроваджено 60 тис. 980, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року. З них 13 206 у одноквартирних будинках, 47 774 – у багатоквартирних.

За даними Держстату, у третьому кварталі спад прийому житла в експлуатацію уповільнився до 39,2% з 54,1% у другому кварталі, зокрема по одноквартирних будинках – до 12,8% із 48,6%, багатоквартирних – до 48 ,4% із 57,5%.

В абсолютних показниках у третьому кварталі було введено в експлуатацію 2 млн 405,1 тис. кв. м житла, зокрема в одноквартирних будинках – 881,1 тис. кв. м, у багатоквартирних – 1 млн. 519,7 тис. кв. м, у гуртожитках – 4.3 тис. кв. м.

 

 

Теги: #статистика #україна #житло

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