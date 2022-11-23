Економіка

12:43 23.11.2022

Комісія Київради підтримала петицію про дофінансування добудови комплексів "Укрбуд" зі столичного бюджету

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Комісія Київради підтримала петицію про дофінансування добудови комплексів "Укрбуд" зі столичного бюджету

 Постійна комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування підтримала петицію №11224 щодо фінансової підтримки об'єктів незавершеного будівництва "Укрбуд", повідомила пресслужба ХК "Київміськбуд".

“Підтримка будівельної галузі – це створення робочих місць та обіг коштів, які починають працювати у Києві. Це додаткові можливості розвитку міста, а кошти дуже потрібні місту. Крім того, до Києва приїхали понад 250 тисяч переселенців. Тому місто має надати їм робочі місця”, – цитує пресслужба "Київміськбуду" депутата Київради, члена профільної комісії Юрія Зубка.

Як повідомлятимуть, петиція набрала понад 6 тисяч голосів.

У тексті петиції звертається увага на те, що з початком російського вторгнення та запровадженням воєнного стану "Київміськбуд" втратив одне з найважливіших джерел фінансування будівельних робіт, а саме продаж вільних квадратних метрів населенню. Що спричинило значне зменшення темпів будівельних робіт.

"У зв'язку зі складним фінансовим становищем "Київміськбуду", дуже сильно просимо фінансово допомогти забудовнику будь-яким законним шляхом, а саме: збільшення статутного капіталу, надання пільгового кредитування під державні гарантії, зменшення фінансового навантаження за підключення комунальних мереж до вже збудованих та введених в експлуатацію житлових будинків, викуп уже збудованих квадратних метрів", - зазначено у тексті петиції на ім'я голови КМДА Віталія Кличка.

На думку експерта ринку нерухомості, генерального директора GREENOL Олега Приходька, головним є питання "з якого фонду та на чиї гроші КМДА планує витягнути з поточних рахунків і віддати найбільшому в Україні девелоперу первинного ринку нерухомості".

З усіх побажань постраждалих інвесторів "Укрбуд" вважає справедливим лише пункт про надання пільгового кредитування під держгарантії.

"Усі інші пункти – це вирішення своїх потреб за рахунок киян. А так не має бути. Час завершити еру радянського мислення, за якої нормальним вважалося в одних забрати та розділити між іншими", - написав Приходько на фейсбук-сторінці.

Теги: #київ #київміськбуд #нерухомість #укрбуд

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