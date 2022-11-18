БЕБ обвинувачує два ГЗК одного з олігархів у заниженні рентної плати на 10 млрд грн

Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявляє про викриття двох гірничо-збагачувальних комбінатів одного з олігархів на ухиленні від сплати 10 млрд грн податків.

"Підприємства підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн. Співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин", – ідеться у повідомленні бюро у п'ятницю, в якому як ілюстрацію наведено фото кар'єра Полтавського ГЗК, що належить гірничорудній компанії Ferrexpo.

БЕБ уточнює, що ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов'язаних суб'єктів господарювання, "а їх єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у Князівстві Монако".

Відповідно до релізу, обшуки здійснюють із метою збирання доказової бази. Крім того, із залученням спеціаліста та експерта-хіміка відбуваються огляди родовищ та виробничих потужностей із переробки корисних копалин ГЗК, зокрема відібрано зразки "бідної руди" та концентрату для проведення комплексних експертиз.

"У ході досудового розслідування детективи БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн", - стверджується в повідомленні.

БЕБ додало, що, за версією слідства, службовці іншого товариства також навмисне занизили податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора за оперативного супроводу співробітників СБУ, уточнюється у релізі.

"Факти ухилення від сплати податків встановлено у співпраці зі співробітниками Державної податкової служби України", – зазначає БЕБ.