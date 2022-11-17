Економіка

16:58 17.11.2022

Декілька держав уже підтвердили фінансування відправлення суден із зерном з України - Сибіга

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Декілька держав уже підтвердили фінансування відправлення суден із зерном з України - Сибіга

Декілька держав, зокрема Бельгія, Німеччина і Польща, вже підтвердили фінансування відправлення суден із зерном з України, які йдуть або вже прибули до країн, що потребують продовольства, повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Представник Офісу президента також зазначив, що попередні підтвердження надали Японія, Туреччина та США.

Як повідомляє пресслужба президента України, в четвер відбулася нарада керівника ОП Андрія Єрмака щодо реалізації президентської ініціативи Grain from Ukraine за участю представників Банкової, міністерств і відомств, послів України та зарубіжних дипломатів, представників міжнародних організацій.

У рамках зустрічі Сибіга закликав усіх присутніх розглянути питання участі в ініціативі України.

Як зазначила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, її країна готова продовжувати фінансування відправлення кораблів із зерном до країн, які його потребують.

Посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере повідомив, що його країна і зараз розглядає, як може допомогти в реалізації ініціативи Grain from Ukraine, і запевнив, що Туреччина продовжить зусилля щодо продовження роботи "зернового коридору".

У свою чергу посол Китаю в Україні Фань Сяньжун зазначив, що КНР підтримує кроки із забезпечення глобальної продовольчої безпеки та цінує зусилля, що допомагають пом'якшити кризову ситуацію, зокрема продовження дії зернової угоди.

Представники посольства США в Україні також висловили підтримку українській ініціативі та заявили про готовність працювати, щоб вона була успішною.

Теги: #зернова_ініціатива

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