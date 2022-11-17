"ЗЕРНОВА ІНІЦІАТИВА" ПРОДОВЖЕНА ЩЕ НА 120 ДНІВ - МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
"ЗЕРНОВА ІНІЦІАТИВА" ПРОДОВЖЕНА ЩЕ НА 120 ДНІВ - МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
"ЗЕРНОВА ІНІЦІАТИВА" ПРОДОВЖЕНА ЩЕ НА 120 ДНІВ - МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Євросоюз нарощує підтримку України у відновленні енергоінфраструктури у відповідь на агресію РФ - енергетичний єврокомісар
Найприбутковішими банками у вересні стали Альфа, Райффайзен, ОТП, Укрсиб, Сіті та Ощад, найзбитковішими – Укрексім та Приват
Євросоюз нарощує підтримку України у відновленні енергоінфраструктури у відповідь на агресію РФ - енергетичний єврокомісар
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