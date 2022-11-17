Економіка

09:20 17.11.2022

"ЗЕРНОВА ІНІЦІАТИВА" ПРОДОВЖЕНА ЩЕ НА 120 ДНІВ - МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

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"ЗЕРНОВА ІНІЦІАТИВА" ПРОДОВЖЕНА ЩЕ НА 120 ДНІВ - МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

"ЗЕРНОВА ІНІЦІАТИВА" ПРОДОВЖЕНА ЩЕ НА 120 ДНІВ - МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Теги: #зернова_ініціатива

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