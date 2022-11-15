Економіка

19:49 15.11.2022

Мінфін підвищив ставки за 5-міс. та 18-міс. ОВДП на 0,5 п.п. - до 14% та 19%

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Мінфін підвищив ставки за 5-міс. та 18-міс. ОВДП на 0,5 п.п. - до 14% та 19%

Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок підвищило ставки розміщення на 5-міс. та 18-міс. облігацій внутрішньої держпозики на 0,5 процентного пункта порівняно з аукціонами тиждень тому, що дало змогу збільшити обсяг залучення коштів до 4,73 млрд грн.

Згідно з інформацією Мінфіну на його сайті, новий рівень доходності 5-міс. паперів - 14%, 18-міс. - 19% річних, обсяг їх продажу - відповідно 1,15 млрд грн і 3,27 млрд грн.

Крім того, ще 0,31 млрд грн приніс продаж 11-міс. ОВДП, ставка за якими залишилася на колишньому рівні - 14% річних.

Загалом на аукціони було подано 41 заявку, і Мінфін задовольнив усіх покупців.

Крім того, у вівторок уряд дозволив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вкласти в ОВДП 301,6 млн грн заарештованих коштів.

Теги: #ставки #овдп

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