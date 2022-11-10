Силовики зупинили діяльність фабрики United Tobacco через виробництво нелегальних цигарок – Гетманцев

Представники Державної податкової служби (ДПС), Служби безпеки та Генеральної прокуратури України завершили двомісячний обшук на тютюновій фабриці United Tobacco (ТОВ "Юнайтед Табако", Жовті Води Дніпропетровської обл.), за підсумками якої було припинено її "напівлегальну" діяльність.

Про зупинення роботи підприємства, яка лише за час повномасштабної російської агресії не сплатила до державного бюджету України понад 5 млрд грн акцизного податку, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Величезна напівлегальна тютюнова фабрика нарешті припинила своє існування. З 2015 року фабрика стала символом української корупції, насичуючи ринок безакцизним тютюном під мовчазну згоду всіх правоохоронців, що осліпли до роботи надпотужного підприємства. Обшук СБУ на фабриці тривав понад два місяці, протягом яких шахраї намагалися затягнути дії слідчих та "вирішити", свої питання, використовуючи свої звичні інструменти", - написав голова Комітету в телеграм-каналі.

За даними Гетманцева, на фабриці заарештовано та демонтовано сім надсучасних ліній із виробництва цигарок.

"Ще дві, які злодії завезли до України, але не встигли встановити, будуть знайдені та вилучені найближчим часом", - додав він.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев заявляв, що правоохоронці з вересня проводять обшук на тютюновій фабриці United Tobacco, яку підозрюють у нелегальному виробництві тютюнових виробів. Силовики вже встановили підозрюваних у скоєнні злочину та оцінили масштаби незаконної діяльності.

Конфлікти United Tobacco з правоохоронцями траплялися і раніше: у серпні 2021 року співробітники Державної фіскальної служби (ДФС, після реформи минулого року – Бюро економічної безпеки) провели обшуки на фабриці у справі про незаконне провадження контрафактних цигарок, проте їхню роботу блокувала група. В'їзд слідчих на підприємство був заблокований важкою технікою, масовим скупченням "людей спортивного характеру" та місцевих жителів.

У свою чергу United Tobacco звинуватили співробітників ДФС у перевищенні службових повноважень, блокуванні роботи підприємства та завданні травм працівникам.

За даними ДФС, співробітники відомства у січні-серпні 2021 року вилучили майже 800 тис. пачок тютюнових виробів вартістю близько 13 млн грн, виготовлених під ТМ United Tobacco без марок акцизного податку. Продукцію фабрики неодноразово вилучали під час обшуків податковою міліцією складських приміщень та у місцях реалізації контрафакту.

Згідно з дослідженням тютюнового ринку інститутом "Kantar Україна", частка нелегальних тютюнових виробів на ринку України у серпні 2022 року зросла на 5 процентних пунктів (п.п.) порівняно із середньорічним показником за 2021 рік – до 21,9% з 16,9%, обсяг тіньового ринку став максимальним за часи незалежності України.

Інститут уточнив, що 56% тютюнових виробів, які нелегально реалізуються у 2022 році як експортна або Duty Free-продукція, мають позначку виробництва Винниківської тютюнової фабрики (Винники Львівської обл.) та марковані як не призначені для продажу в Україні. Частка невстановлених виробників становила 24% (2021 року – 23%), ТОВ "Юнайтед Тобако" (Жовті Води Дніпропетровської обл.) – 19% (2021 року – 15%).