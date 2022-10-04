Економіка

13:04 04.10.2022

Нелегальне виробництво цигарок у Жовтих Водах призвело до недоотримання бюджетом 6,5 млрд грн у 2022 році - Гетманцев

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Нелегальне виробництво цигарок у Жовтих Водах призвело до недоотримання бюджетом 6,5 млрд грн у 2022 році - Гетманцев

Незаконна діяльність тютюнової фабрики United Tobacco (ТОВ "Юнайтед Табако", Жовті Води Дніпропетровської обл.), підозрюваної у нелегальному виробництві великих партій тютюнових виробів, призвела до недоотримання бюджетом України лише у 2022 році податків та зборів на загальну суму 6,5 млрд грн.

Для припинення тіньової діяльності знадобилося втручання президента України Володимира Зеленського, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню "Фокус".

"У вересні правоохоронці нарешті припинили злочинну тіньову роботу однієї відомої тютюнової фабрики у Жовтих Водах. Маючи величезні обсяги виробництва, фабрика роками працювала в тіні, фінансуючи корупційні зв'язки на середньому рівні всіх правоохоронних органів. Лише за попередніми підрахунками сума вкрадених злодіями грошей із бюджету цього року становила 6,5 млрд грн", - заявив Гетманцев.

За його даними, вироблена без марок акцизного податку продукція фабрики реалізовувалась у всій Україні у значних обсягах, при цьому для вирішення цього питання знадобилося втручання президента.

"Потрібно було втручання президента, щоб припинити злочинну діяльність ("Юнайтед Табако" – ІФ-У). Але нам це вдалося. І тепер ринок тютюну скоро виведуть із тіні", - зазначив голова парламентського комітету.

Гетманцев також відзначив низку інших заходів щодо детінізації економіки країни, здійснених у 2022 році. До них належить перевиконання зборів зі спиртозаводів акцизного податку на 20-30% порівняно з 2021 роком, а також зупинення практики "скручування" ПДВ та діяльності конвертаційних центрів.

Як повідомлялося з посиланням на Європейську Бізнес Асоціацію (ЄБА), представники українського бізнесу очікують від правоохоронної системи країни активних дій щодо боротьби з тіньовими ринками, зокрема виробництвом нелегальних цигарок, і готові надавати допомогу правоохоронцям у встановленні збитків від нелегальної діяльності таких підприємств.

Раніше Гетманцев повідомив, що правоохоронці з вересня здійснюють обшук на тютюновій фабриці United Tobacco, яку підозрюють у нелегальному виробництві тютюнових виробів. Силовики вже встановили підозрюваних у вчиненні злочину й оцінили масштаби незаконної діяльності.

Конфлікти United Tobacco з правоохоронцями траплялися й раніше: у серпні 2021 року співробітники Державної фіскальної служби (ДФС, після реформи минулого року – Бюро економічної безпеки) здійснили обшуки на фабриці у справі про незаконне виробництво контрафактних цигарок, проте їхню роботу блокувала група. В'їзд слідчих на підприємство було заблоковано важкою технікою, масовим скупченням "людей спортивної статури" та місцевих жителів.

У свою чергу United Tobacco звинуватили співробітників ДФС у перевищенні службових повноважень, блокуванні роботи підприємства та завданні травм працівникам.

За даними ДФС, її співробітники у січні-серпні 2021 року вилучили майже 800 тис. пачок тютюнових виробів вартістю близько 13 млн грн, виготовлених під ТМ United Tobacco без марок акцизного податку. Податкова міліція неодноразово вилучала продукцію фабрики під час обшуків складських приміщень та у місцях реалізації контрафакту.

Згідно з дослідженням тютюнового ринку інститутом "Kantar Україна" у вересні 2021 року, 15% тютюнових виробів, які нелегально реалізують у країні, мали відмітку виробництва ТОВ "Юнайтед Табако".

Теги: #гетманцев #united_tobacco

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