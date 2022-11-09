Економіка

17:57 09.11.2022

НБУ планує законодавчо реформувати ринок автострахування

2 хв читати
НБУ планує законодавчо реформувати ринок автострахування

Національний банк України планує незабаром презентувати законодавчі пропозиції щодо реформування ринку автострахування та приведення його регулювання у відповідність до євродиректив, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Наразі Національний банк продовжує проводити цілеспрямовану політику щодо вдосконалення регулювання небанківського ринку та його розвитку…Наближення ринку до найкращих європейських стандартів триває", – йдеться у відповіді Пишного агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що з 1 січня 2024 року будуть введені в дію нові закони "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та "Про страхування", які суттєво вдосконалять регулювання та розширять можливості для небанківського фінансового ринку.

Глава Нацбанку додав, що з 1 серпня 2022 року набув чинності закон "Про платіжні послуги", що суттєво розширив можливості компаній-небанків щодо надання платіжних послуг, зокрема, передбачив їхнє право вести платіжні рахунки, випускати платіжні картки тощо.

"Національний банк проводить послідовну політику щодо вдосконалення регулювання та нагляду на небанківському ринку для підвищення його прозорості та ефективності роботи. Водночас ми орієнтовані на розширення можливостей небанківського ринку", – наголосив Пишний.

Він зазначив, що у зв'язку з війною Національний банк ухвалив низку пом'якшень у регулюванні небанківського ринку, щоб допомогти пройти цей період із мінімальними втратами, проте "війна не стала приводом згортати стратегічні плани".

Як повідомлялося з посиланням на дані НБУ, страхові компанії України у січні-вересні 2022 року зібрали 28,4 млрд грн страхових премій та здійснили страхові виплати на 9,5 млрд грн, що відповідно на 25,4% та 29,3% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

Нацбанк зазначає, що на автострахування ("автоцивілка", "зелена картка", КАСКО) традиційно припадає понад 40% страхових премій, а в період воєнної агресії частка цих видів страхування в портфелі збільшилася. Зокрема, драйвером підтримки страхового бізнесу стала "Зелена картка": за період війни цей вид страхування зріс на 76% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив Пишний.

Теги: #нбу #страхування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 05.11.2022
НБУ дозволив банкам надавати тендерні гарантії на операції з постачання товарів нерезидентами

НБУ дозволив банкам надавати тендерні гарантії на операції з постачання товарів нерезидентами

07:16 05.11.2022
Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $393,9 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $393,9 млн

16:48 01.11.2022
НБУ створив нову вертикаль підпорядкування "Фінансова стабільність" на чолі з першим заступником голови Рожковою

НБУ створив нову вертикаль підпорядкування "Фінансова стабільність" на чолі з першим заступником голови Рожковою

15:18 31.10.2022
Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

19:26 28.10.2022
Чистий продаж НБУ минулого тижня знизився до $214,1 млн

Чистий продаж НБУ минулого тижня знизився до $214,1 млн

14:00 28.10.2022
НБУ прогнозує поступове скорочення дефіциту бюджету без урахування грантів до 12% ВВП у 2024 році

НБУ прогнозує поступове скорочення дефіциту бюджету без урахування грантів до 12% ВВП у 2024 році

07:54 28.10.2022
НБУ розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року

НБУ розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року

19:52 26.10.2022
Стартувала дводенна акція з розіграшем нових срібних монет для тих, хто задонатив на підтримку ЗС України через спецрахунок Нацбанку

Стартувала дводенна акція з розіграшем нових срібних монет для тих, хто задонатив на підтримку ЗС України через спецрахунок Нацбанку

16:19 25.10.2022
Спростування: НБУ тимчасово позбавив права голосу акціонерів у банках "Форвард", "Український капітал" та ПІБ

Спростування: НБУ тимчасово позбавив права голосу акціонерів у банках "Форвард", "Український капітал" та ПІБ

10:40 25.10.2022
Заступником голови НБУ став директор директорату з питань економполітики Офісу президента Олійник

Заступником голови НБУ став директор директорату з питань економполітики Офісу президента Олійник

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія офіційно пропонує надати Києву в 2023 році до 18 млрд євро макрофіну

Єврокомісія в середу озвучить пропозиції стосовно надання Україні 18 млрд макрофіну на 2023 рік

"Укренерго" прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів

Україна вже подала понад 40 заявок на участь у грантовій екологічній програмі ЄС LIFE з бюджетом понад EUR5 млрд - глава Мінприроди

Міжнародні резерви України в жовтні зросли на 5,5% - до $25,2 млрд

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив "Нафтогазу" найняти Lazard фінрадником для реструктуризації дефолтних євробондів

Вітренко не планує подаватися на посаду глави "Нафтогазу" після призначення нової наглядової ради

"Метінвест" за 9 міс.-2022 сплатив майже 18 млрд грн податків

Фінляндія допоможе транспортувати українське зерно в Африку, виділить EUR7 млн

Єврокомісія офіційно пропонує надати Києву в 2023 році до 18 млрд євро макрофіну

Кількість активних будівельних майданчиків на сьогодні найбільша у Львові – M4U

"ДТЕК Київські електромережі" додали до графіків погодинних відключень юросіб

З кожної нелегальної пачки цигарок бюджет недоотримує 44 грн – гендиректор Philip Morris

"Українська біржа" виключила акції "Укрнафти" та "Мотор Січі" з індексного кошика

"Метінвест" з 15 листопада призначив тимчасового керівника на "Азовсталь" та ММК ім.Ілліча

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА