Економіка

15:55 09.11.2022

"Метінвест" за 9 міс.-2022 сплатив майже 18 млрд грн податків

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"Метінвест" за 9 міс.-2022 сплатив майже 18 млрд грн податків

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського у січні-вересні поточного року з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 18 млрд грн податків та зборів.

"Усупереч зупинці кількох підприємств у Маріуполі та Авдіївці, "Метінвест" залишається одним із найбільших платників податків та надійною опорою економіки України", - наводяться в пресрелізі слова СЕО групи Юрія Риженкова.

При цьому уточнено, що найбільша виплата – податок на прибуток. За січень-вересень українські підприємства "Метінвесту" сплатили до державного та місцевих бюджетів понад 6 млрд грн.

Друга за розміром сума платежів – єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн.

Далі йдуть податок на доходи фізичних осіб та плата за користування надрами – до скарбниці України виплачено понад 3 млрд грн кожного податку.

Незважаючи на російську агресію, за дев'ять місяців 2022 року підприємства "Метінвесту" та спільні підприємства групи збільшили виплату рентної плати на видобуток залізняку на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,9 млрд грн, а плату за землю на 35% – до 856 млн грн, зазначено в повідомленні.

Також значним джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів України став екологічний податок – 511 млн грн.

Генеральний директор групи зазначив, що в ці скрутні часи компанія намагається підтримати економіку країни у будь-який можливий спосіб.

"Закриття через війну чорноморських портів призводить до важкої ситуації з логістикою продукції наших ГЗК у Кривому Розі, зниження рівня завантаження, простою підприємств. Однак ми шукаємо альтернативні шляхи для експорту продукції, покращуємо операційну ефективність, допомагаємо армії та населенню, щоб якнайшвидше наблизити перемогу України", - наголосив топменеджер.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #податки #метінвест

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