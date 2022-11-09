Економіка

15:28 09.11.2022

Фінляндія допоможе транспортувати українське зерно в Африку, виділить EUR7 млн

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Фінляндія допоможе транспортувати українське зерно в Африку, виділить EUR7 млн

Фінляндія надасть допомогу Всесвітній продовольчій програмі (ВПП) та виділить їй майже EUR7 млн на транспортування українських зернових культур до країн Африканського Рогу, зокрема Сомалі, де понад 20 млн людей потребують продовольчої допомоги.

Відповідну гуманітарну допомогу надасть Міністерство закордонних справ Фінляндії, повідомляється на сайті фінського порталу телерадіомовлення Yle.

За його даними, загалом Фінляндія виділить EUR15,7 млн африканським країнам, які особливо залежать від імпорту зерна з України і на які особливо сильно впливають негативні наслідки російської військової агресії. Уточнюється, що із цієї суми близько EUR7 млн піде на підтримку транспортування зерна за лінією ВПП, а решту буде спрямовано на збільшення гуманітарної допомоги для країн Африканського Рогу.

Видання також нагадало, що фінську гуманітарну допомогу іншим країнам, крім ВПП, доставляє також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Червоний Хрест Фінляндії та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Теги: #зерно #фінляндія

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