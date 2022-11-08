Економіка

10:24 08.11.2022

Україна допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною агресією РФ, - Єрмак

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Україна допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною агресією РФ, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів перше засідання створеної указом президента від 3 листопада робочої групи з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи, повідомляється на сайті глави держави у вівторок.

"На сьогодні саме Україна є тією головною силою, яка допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною внаслідок агресії Росії проти України. Це демонструє, що навіть у таких жахливих умовах наша країна продовжує бути відповідальною, продовжує думати не лише про себе, а й про людей, які на сьогодні страждають у світі внаслідок цієї війни", - наголосив Єрмак.

За його словами, на першому засіданні окреслено напрацювання щодо гуманітарного постачання українського зерна країнам, які найбільше його потребують.

Голова Офісу президента нагадав, що у листопаді виповнюється 90 років від трагедії Голодомору 1932-1933 років, і українська нація розуміє важливість реалізації цієї ініціативи. "Саме в ці дні ми нагадуємо світові про цю трагедію, і не хочемо, щоб таке повторювалося з іншими народами", - сказав Єрмак.

За його словами, Україна прагне залучити до участі у реалізації цієї ініціативи міжнародних партнерів, вже розпочато відповідні консультації.

Як зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, із початком повномасштабної агресії РФ проти України світ усвідомив ту важливу роль, яку відіграє українське зерно у стабілізації світового продовольчого ринку.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга під час засідання зазначив, що РФ підірвала продовольчу глобальну безпеку, але, незважаючи на її агресію, Україна й надалі готова бути і є гарантом продовольчої безпеки у світі.

Теги: #єрмак

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